交通部推台灣好行促進觀光，每年約400多萬人次搭乘，其中南投縣日月潭線最夯，每年約72萬人次搭乘，因此南投縣許淑華上任積極擴充「台灣好行」路網，近期再添北港溪、八卦山2條新路線，分別於11月28日及12月12日通車運營，南投共16條「台灣好行」路線，居全國之冠。

縣府觀光處長陳志賢18日在縣務會議報告，為了提供遊客便捷的交通服務，台灣好行北港溪路線28日開通，八卦山路線也將於12月12日上路，加上已營運的清境線、溪頭台中線、溪頭彰化田中線、東埔線、埔里線、集集台中線、日月潭溪頭線、雙龍線、瑞龍線、日月潭台中線、日月潭車埕線、斗六竹山線、日月潭阿里山線及彰化田中竹山線，全縣共16路線居全台之冠。

縣府觀光處指出，縣內所有台灣好行路線，以日月潭線最夯，每年約72萬人次搭乘，預估未來會超過百萬人次搭乘，其次是溪頭線，每年約40萬人次搭乘；可搭配南投好行卡推出的優惠套票，共13款優惠組合供選擇。

南投縣許淑華18日主持縣務會議，強調為了完善交通服務，積極推動台灣好行計畫，縣內共16條路線，居全台之冠。（楊靜茹攝）

許淑華認為，觀光業者在疫後服務升級，盼吸引更多觀光客，縣府也戮力打造低碳旅遊景點，完善交通服務，積極推動台灣好行計畫，縣內台灣好行共16條路線，居全國之冠，涵蓋7大觀光軸線景區，民眾可透過中英日韓文版的「南投好交遊網站」 查詢相關資訊，可查詢公車動態，提供交遊攻略，自行規畫適宜遊程，再搭配南投好玩卡的優惠方案暢遊南投。

許淑華說，時序入冬，很適合來南投賞景、泡溫泉，東埔溫泉季23日將在東埔國小登場，建議遊客搭乘台灣好行東埔線參加溫泉季，現場能逛農特產品及文創商品攤位，欣賞布農族「祈禱小米豐收歌」八部合音表演，還能享用烤全豬與小米酒等當地美食。