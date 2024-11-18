檢警偵辦「創意私房」案，清查影中人，除了有員警是會員外，更進一步發現，甚至有員警提供偷拍影片，偷拍地點竟然在派出所內，日前大安警分局涉案郭姓員警遭到收押，又有信義警分局員警在駐地廁所內放置密錄裝置，遭分局查辦，北市警局傍晚發出新聞稿，在19日晚間10時，完成駐地反偷拍檢測，以維護員警及民眾隱私。

信義警分局表示，黃姓員警在今年7月2日在駐地廁所內放置密錄裝置，遭該單位發現並予查扣，分局主動立案並報請檢察官指揮偵辦，案經搜索黃姓員警住居所，以及辦公等處所，查扣相關電磁紀錄以及等物，而黃對於犯行坦承不諱，權益移送法辦。

信義警分局表示，調查期間黃姓員警主動提出辭呈，黃員在職期間涉犯妨害秘密等案事實明確且惡行重大，分局已報請予以免職處分，並追究相關人員考核監督不周之責。

市警局表示，大安及信義分局員警涉及妨害秘密等案，本局獲悉後主動調查，並報請檢察官指揮偵辦；涉案員警雖已辭職生效，仍將依警察人員人事條例等相關規定予以免職，以杜絕其再任警職，並從嚴追究相關人員考核監督不周責任。