前資深體育主播傅達仁，晚年飽受胰臟癌之苦，2018年6月全家人陪伴赴瑞士，尋求「尊嚴」方式善終，享壽85歲，留給親友無限追思。一名演唱會資深製作人郭鶴鳴接受《中時新聞網》訪問分享，和恩師傅達仁生命倒數私下互動。

事實上，傅達仁是郭鶴鳴初中的導師，20多年前，師生在北京有緣再聚，共同製作「亞運之光」節目，建立革命情感。郭鶴鳴表示傅達仁得知罹癌時日不多了，「為他辦畫展完成夢想、買他最愛饅頭、滷菜配豆腐乳一起吃飯」。

獨/與傅達仁安樂死前最後午餐！他淚揭恩師「生命倒數」互動

昔日傅達仁(圖左)生命倒數，郭鶴鳴曝師生感情更濃厚。（郭鶴鳴提供）

傅達仁生前透露，「每天要喝4次嗎啡，喝太少無法止痛；喝過多容易嘔吐、跌倒」，外人無法理解痛苦。郭鶴鳴悲憶，「他選擇安樂死很堅決，誰勸都沒有用，兒子以結婚為由，把他從瑞士騙回台參與婚禮，但沒多久又回瑞士執行了」。

傅達仁(圖第一排左1)赴瑞士執行安樂死前一天與親友共進午餐。（郭鶴鳴提供）

當生命在倒數，傅達仁出發瑞士前一天，郭鶴鳴和他的親友共享最後午餐，「雖傅達仁遺言早交代好，吃飯時許多話欲語還休，當天他還把領帶、皮包等遺物送我」，餐桌上眾人心情五味雜陳。郭鶴鳴每當想到恩師不禁感嘆，「他非常帶種，義無反顧地說走就走」。

傅達仁赴瑞士選擇「尊嚴善終」。（翻攝傅達仁臉書）

傅達仁原預定6月6日執行安樂死，不過額滿改到隔天。郭鶴鳴憂心如焚、整晚無法入眠，「透過直播看他吞藥到離開後，心境上由複雜漸漸轉為平靜」。

傅達仁生前飽受胰臟癌之苦，提倡推動安樂死。（翻攝傅達仁臉書）

如今，恩師傅達仁離世6年多，瀟灑走完人生最後一程，郭鶴鳴感念在心，「他教我太多東西了，臨走前還在罵我、教我，說我的個性要跟他一樣」。