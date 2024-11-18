「財團法人信華慈善基金會」發揮愛心回饋家鄉，多次為雲林縣弱勢送暖，18日於雲縣府親民大廳與雲林縣政府簽署「急難救助及急難醫療補助合作意願書」，自今年起每年編列50萬元經費，成立「雲林縣鄉親專案」，副縣長謝淑亞除表達感謝之意，也呼籲鄉親若遭急難境遇，記得透過公所申請以解燃眉之急。

信華慈善基金會董事長廖信華表示，他是雲林縣崙背鄉人，雲林是他的故鄉，很榮幸有能力可以回饋故鄉，此次與縣府合作，擴大服務更多需要幫助的鄉親。也希望有更多善心人士加入慈善工作，讓社會更溫馨祥和。

謝淑亞說，廖信華董事長事業有成，在人生70歲時全心全意作公益，帶領基金會志工們以善心為共識服務社會，從來沒有忘記故鄉雲林鄉親，從2018年起開啟冬令濟助活動。此次主要針對公部門受限相關規定無法照顧到的鄉親，給予急難救助及急難醫療救助，如同及時雨溫暖鄉親。

縣社會處長林文志指出，信華慈善基金會自今年起每年編列50萬元經費，成立「雲林縣鄉親專案」，也就是針對雲林鄉親的急難，由基金會來補強縣府經費受規定限制下，讓非中低收入戶或未符合縣府認定的邊緣戶也能受到照顧。

急難救助金方面，提供一次性最高2萬元救助。急難醫療補助方面，中低收入戶醫療費支出5000元以上3萬元以下最高補助2萬元；非中低收入戶且家庭總收入平均未達當年度每人每月最低生活費1.5倍者，醫療費用支出1萬元以上5萬元以下最高補助1萬元。藉此降低縣府原中低收入戶醫療3萬元以上、非中低收入戶5萬元以上方可申請補助的門檻。