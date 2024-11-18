前副閣揆、桃園市前市長鄭文燦因涉土地開發弊案，8月28日曾創下凌晨1時25分裁定交保，親友在2時40分就準備好2800萬保釋金送達的紀錄。名模錢帥君的男友、北市88會館負責人郭哲敏涉及洗錢等案，新北地院日前裁定5千萬元交保，錢帥君當晚拿出5千萬元將男友保釋出來。檢方抗告，高等法院發回新北地院更裁，稍早新北地院裁定保釋金提高至1億元，就在法院諭知73分鐘後，錢帥君用行李箱裝著5千萬現身辦保了。

郭哲敏涉及洗錢、組織犯罪等相關案件，集團洗錢金額約台幣217億元，新北地院日前裁定5千萬元交保、並配戴電子腳環監控，郭哲敏女友錢帥君當晚就以皮箱裝5千萬元現金，將男友保釋出來。對此，檢方抗告，高等法院發回新北地院更裁，稍早新北地院裁定，保釋金提高至1億元，若晚間10時前籌不到交保金將還押，就在法院諭知結果73分鐘後，錢帥君用行李箱裝著5千萬現金現身辦保了。

88會館郭哲敏1億交保 錢帥君穿名牌率人拖2大行李箱現身

PTT鄉民表示「有錢真好」、「洗200多億...」、「生5千萬比我生5萬還快」、「綠能，你不能」、「不跑才有鬼」、「這沒有鬼什麼才是有鬼？有黨證真好」、「拿5000萬跟50元一樣簡單」、「其實可以，有東西能抵押籌錢很快」、「陳啟昱都能落跑了，這個依樣畫葫蘆」、「姓LIE黨的大帳房，怎麼會沒錢呢^^」、「這種都可以交保」、「準備依循哥布林黨旗下的慣例？」、「該踏上陳啟昱的步伐了」、「民進黨不意外」。

★未經判決確定，應推定為無罪。