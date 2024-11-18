18：05高雄規模3.8「極淺層地震」 6縣市有感 18:122024/11/18 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 18：05高雄發生有感地震。（氣象署） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象署地震報告指出，今（18）日18：05發生芮氏規模3.8地震，震央在高雄市政府東北方84.3公里，位於高雄市桃源區，地震深度5公里。各地最大震度高雄3級，嘉義2級，台東、台南、南投、雲林1級。 17：50台中規模3.4極淺層地震 5縣市有感 10：38花蓮近海規模5.4地震 最大震度4級 全台有感 花蓮403餘震破1700起 氣象署：不排除進入地震好發期 #地震 #震央 #震度 #深度 #芮氏規模 【豪華露營一卡皮箱就來去 】 10大免裝備營地野奢啟程 也許您會感興趣 推薦閱讀 02：08花蓮規模4.6極淺層地震 最大震度3級 11縣市有感 03:142024/11/06 生活 19：42嘉義中埔規模4.4「極淺層」地震 最大震度4級 19:522024/11/09 生活 不是風太強！0：18花蓮近海規模5.5地震 全台有感 00:392024/11/01 生活 台南淺層地震規模4.5 市民稱「開車都有感」 15:362024/11/16 生活 睡一半被震醒！1：19花蓮外海規模5.5地震 連澎湖都有感 01:382024/11/07 生活 古巴發生規模6.8強震！數千居民逃上街：此生經歷最強烈的 07:232024/11/11 國際 地震告警標準調整了！「國家級警報」新增這發送條件 10:372024/11/15 生活 蔡易餘吃播宣傳水上鄉仙草節 遇地震「多吃幾口燒肉壓壓驚」 14:462024/11/06 生活 台鐵北迴線修復進度曝 11月底提計畫爭取中央經費 17:322024/11/14 生活 台南規模4.5極淺層地震！震度4級 西南部有感搖晃 15:062024/11/16 生活 老校舍重生！光正國小禮堂動土典禮 盧秀燕：再窮不能窮孩子 14:072024/11/02 寶島 600印尼遊客湧入花蓮 永續獎勵方案展疫後觀光韌性 19:542024/11/18 生活 33歲女地震中慘遭視力危機 近視雷射重獲新視野 14:222024/11/15 健康 下午連震2下！震央在「台南前緣構造」專家曝未來規模7機率 19:112024/11/16 生活 康芮橫掃！中橫83K成斷崖 整面山壁不見了 09:502024/11/02 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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