中央氣象署地震報告指出，今（18）日18：05發生芮氏規模3.8地震，震央在高雄市政府東北方84.3公里，位於高雄市桃源區，地震深度5公里。各地最大震度高雄3級，嘉義2級，台東、台南、南投、雲林1級。

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花蓮403餘震破1700起 氣象署：不排除進入地震好發期
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