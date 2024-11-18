台北市今年4月推出「U-Sport台北樂運動」計畫，發放運動抵用券及運動集U幣，鼓勵市民運動。但市議員洪健益表示，市府共計編列1億多元預算，至今僅用了5,000多萬，質疑宣傳不利、成效不彰。市長蔣萬安表示，12月還會有第二波抽獎活動，刺激民眾踴躍參加。

北市體育局今年分2波發放1500元運動抵用金，鼓勵23歲到64歲的台北市民登記領取，可至各合作運動場館折抵運動入場、購買課程、場地租借等，每次運動還可集5點U幣（每點1元），運動達一定次數還可參加抽獎活動。

但洪健益18日於議會質詢指出，這項計畫總計編列1億800萬元，目前只執行5,000多萬元，執行率僅5成多；其中，每次運動只能集5點U幣，除了誘因不足，合作店家更見速食、火鍋店，他質疑，有運動習慣的人可能根本不想吃這些東西，還不如與超商合作，以點數折抵消費更來的有誘因。

蔣萬安表示，目前已累積9萬3000名民眾加入這項計畫，並開放238家的公、民營運動場館來供民眾使用。市府也會考量民眾使用習慣，在12月份有第二波抽獎活動，希望增加更多民眾踴躍參加。

體育局長王泓翔回應，這項計畫目前發行率已達92％，運動抵用券的使用期限至月底還有2週，U幣兌換消費則至年底，預計至計畫結束時整體執行率可達近8成。他也強調，U幣合作店家不只餐飲店，還可以轉換為悠遊卡儲值金、騎YouBike，也有和超商合作兌換商品。