國道3號長治路段3部車連環撞，小貨車駕駛受傷等待救援。（國道第五公路警察大隊提供／羅琦文屏東傳真）

國道3號長治路段3部車連環撞，BMW追撞前車，又遭後車追撞，所幸駕駛未受傷。（國道第五公路警察大隊提供／羅琦文屏東傳真）

國道3號屏東縣長治路段今（18）日下午2時許發生3車連環車禍，一輛小貨車突然故障減速，後方一輛轎車追撞上去，緊接著另一輛小貨車再追撞第2輛的轎車，造成第1輛小貨車上乘客及第3輛小貨車駕駛輕傷，所幸送醫無大礙，警方對3車駕駛施予酒測，酒測值均為0，詳細肇因正由警方進一步調查。

國道第五公路警察大隊調查，國道3號北向400公里長治路段，29歲邱姓男子駕駛自用小貨車行駛內側車道時，因車輛突然故障減速，遭後方37歲張姓男子駕駛BMW轎車追撞，接者轎車又被後方43歲陳姓男子駕駛的小貨車追撞，結果造成第1輛小貨車邱男車上乘客，及第3部小貨車陳男共2人受輕傷，均送醫院診治，BMW駕駛張男沒事。

竹田分隊獲報前往處理，在下午3點2分排除車禍，全線恢復通車，3車駕駛皆無飲酒情形。詳細肇事原因還要進一步釐清。

警方呼籲，用路人行車前務必檢查車輛狀況，行進中車輛發生故障，應先顯示方向燈逐漸減速滑離車道，在路肩上停車待緩，如無法滑離車道時，除顯示危險警告燈外，應在故障車輛後方100公尺以上處設置車輛故障標誌，並撥打110、1968報案或使用1968APP（警政報案功能），通報國道相關單位前往協助處理，以維護自身及他人行車安全。