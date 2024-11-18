高雄高爾夫球俱樂部日前宣布將於11月24日停業，因陷入與市府租約糾紛，還遭高雄市府指控違規使用農藥、占用土地，不過俱樂部會員組織的自救會質疑，市府於球場檢驗農藥竟採「食品」標準不合理。對此高雄市府回應，球場所在地為水源保護區，依法不得有汙染行為與標準無關。

獨》高雄高爾夫球場爆農藥疑雲，自救會：拿「食品」標準檢驗不合理。

由高雄高爾夫俱樂部所經營的高雄球場，長達63年歷史是南台灣最悠久、最具代表性高球場，舉辦多場經典賽事，更是數十名職業選手培育搖籃，卻因陷入與高雄市府租約糾紛，於15日宣布將於11月24日結束營業，震撼高球界。

因俱樂部除單次使用球券、年度會員外，還有價值達300萬至500萬的終生球證，突然宣布停業讓俱樂部會員權益受損，且至今尚未提出說明，還有超過200名工作人員工作權受影響，因此組織自救會守護自身權益。

自救會除呼籲市府、俱樂部正面溝通，顧及會員、球場員工權益，解決爭議尋求永續經營之道，針對市府指控球場違規使用農藥問題，自救會翻出資料質疑，市府採用「食品」級檢驗球場是否含有鋅錳乃浦，但球場草皮非食品，也聲稱有檢出嘉磷塞除草劑、加保扶殺蟲劑，卻沒有提出檢驗報告，僅在倉庫有找出農藥罐就說球場有使用，質疑檢驗標準有問題。

自救會也說，市府僅來函告知有檢出嘉磷塞除草劑、加保扶殺蟲劑等藥劑，但沒有附上檢驗報告，且按照市府來函所記載的使用含量，均符合中央法規飲用水標準，並沒有違法，據了解俱樂部已提出了訴願，呼籲市府、俱樂部能正面溝通回應疑慮。

其他會員也說，在球場打球數十年，若真的如市府所說大量使用農藥「早就被毒死了」，會員本身也十分重視球場安全，但實際上可以看到球場環境綠意盎然，不僅蟲鳴鳥叫、蝴蝶飛舞，水池中魚蝦生態也非常豐富，與市府所指控狀況明顯不符合，球場過去數十年經營也未有諸多問題，若真有嚴重違規，是否代表市府先前怠忽職守，未把關市民安全。

對此，高雄市府回應，「陶斯松」、「鋅錳乃浦」均非屬核准草皮用藥，依法不得檢出，但分別於球場查出89瓶、16瓶，恐對水生生物、人體產生重大影響，依「農藥管理法」第33條規定予以開罰15萬元。

此外高雄球場所在地為澄清湖水源保護區，不得有污染水源水質之行為，卻於9號及10號水池水質檢出「加保扶｣及「亞托敏」，恐有向地勢較低的澄清湖流入汙染水源，依照「飲用水管理條例｣，一旦有污染水源之行為即該當處罰之構成要件，核與檢驗數值是否超過飲用水水質標準無涉，裁處新台幣100萬元罰鍰。

針對球場後續用途，市府說明，將於俱樂部返還土地、並追繳占用期間逾1億補償金後，將結合澄清湖、金獅湖打造雙大公園，預計可容納56萬噸滯洪空間，有助於三民區、鳥松區等地防洪。