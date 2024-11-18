教育部推動「生生有平板」，但台北市卻疑似有學校平板使用率偏低，為了達「使用率KPI」的要求，教師被要求不斷把平板開機，藉此提升使用率，淪為「平板開機員」。北市教育局表示，先前是因教育局無法順利連網至教育的「學習載具管理系統（MDM）」才出現使用率偏低情形，經反應改善、可順利連網後，才反應出真實的使用率。

教育部推出「推動中小學數位學習精進方案」，補助各縣市採購平板及充電車，補助原則為每6班補1班，北市實際平均學生與載具比例則約為3：1。但市議員柳采葳18日在議會質詢時表示，有學校接到教育局發函，要求平板每月使用率應達9成以上，但調閱資料發現，今年1月至10月，教育部MDM使用率平均80％以下共62所學校，於是各校展開平板開機大賽。

柳采葳說，有國小低年級班導向她反映，學校每週、每月都在追蹤平板使用時數，甚至威脅時數不夠就要把平板收回去；也有老師反應，學校拜託老師讓每台平板都要開機跑一下，就為了達到平板使用率KPI。實際上也出現，北市不少學校的平板使用率在今年3～5月間，短短1、2個月，使用率就從個位數或20幾％暴增至近100％。

北市教育局副局長陳素慧表示，學校使用平板時會連網至教育部的MDM，紀錄使用情形，但計畫執行初期有些學校因連不上系統、讀不到數據，導致使用率偏低，其他縣市也出現類似情形，但經協助排除相關問題後，數據便回到正常使用情形。

以10月來說，北市全市的平板使用率為94.7％，使用率未達8成尚有15校。陳素慧說，平板使用率的計算是1個月開機1次就算1次，換句話說，如果有平板1個月都未使用1次，可能有需要輔導的情況，就會派員入校輔導訪視。

另外，柳采葳表示，北市也出現用以充電、置放平板的充電車配置不均，有些學校5、6個班級共用1輛，有些學校則半數設備未拆封亦未申請釋出，甚至未曾從開機連線使用。教育局表示，會再檢視各校情形重新調配調度機制。