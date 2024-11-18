桃園市南崁高中每年的「創意彩妝進場」，一直是校慶運動會的特色之一，美術班學生精湛手藝更是注目焦點。今年11月16日為南崁高中24周年校慶運動會，美術班3年級師生，以「畫布之外」為主題，學生們現場作畫，以合作畫方式，在短時間之內創作出大幅人物肖像畫，充分表現出美術鑑賞素養，以及造型美感能力。

今年11月16日為南崁高中24周年校慶運動會，美術班3年級師生，以「畫布之外」為主題。（南崁高中提供）

表演內容以西洋名畫為主題，如維梅爾〈戴珍珠耳環的少女〉、馬格利特〈人子〉與波提切利〈維納斯的誕生〉，學生以角色扮演重新詮釋畫作。道具出自學生巧手，如〈維納斯的誕生〉背景板是利用廢棄水管、回收紙箱等回收物，經由學生彩筆重新賦予美感價值。〈戴珍珠耳環的少女〉與〈人子〉以廢棄塑膠板、保特瓶及保麗龍球做出其造型經典特色。

南崁高中表示，劇情主軸以師生欣賞展覽到學生進行創作，從主題構思、音樂剪輯、道具製作、舞蹈練習到總彩排，花費了一個多月時間才順利完成。所謂「台上十分鐘，台下十年功」，校慶演出限時一分半的現場創作，事前是經歷了無數次的練習。

今年11月16日為南崁高中24周年校慶運動會，美術班3年級師生，以「畫布之外」為主題。（南崁高中提供）

南崁高中也說，高3美術班表演做為進場壓軸「畫布之外」，靈感發想源自韓國的塗鴉秀表演，長時間的準備考驗了班級向心力和同學的毅力和心裡素質。加上近年少子化，美術班學生招生名額下修，此次校慶更是首次美術班和體育班學生共同合作，集結眾人的力量才能完成的表演。

南崁高中提到，準備過程雖然耗時，但隨著運動會將近，學生努力的策畫與練習漸漸看到了成果，活動的整體精神呼應了新課綱多元表現學習精神。更難能可貴的是，活動中無形的聚攏了班級的向心力，主動付出的同學變多了，最後加上校方的協助，使得進場演出一切順利完滿。