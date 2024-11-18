美國下屆總統川普勝選引發中國半導體股大漲，分析人士指出，主要原因在市場認為中國領導層在「自立自強」路線之下，為應對美國對華政策收緊，將加快半導體的國産化替代。

據《日經中文網》報導，中國的半導體股指數——中證全指半導體指數(CSI)正在迅速上漲。截至11月11日已連續6天上漲，2024年的漲幅也已達到26%。 CSI的漲幅大幅不只超越上證綜合指數(上漲12%)，也超過美國半導體概念股構成的費城半導體指數(上漲20%)。從美國總統大選投票日的11月6日(美國時間5日)到15日的股票總市值增減來看，在漲幅排名前列，中國的半導體企業等顯得相當突出。

報導說，漲幅排第3位的北京華大九天科技是半導體設計中不可或缺的半導體自動設計工具(EDA)的開發商，該公司被期待能取代世界EDA巨頭新思科技(Synopsys)和美國楷登電子（Cadence Design Systems），能大幅提升在中國市場的業績。

而排在第4位的合肥晶合積體電路（Nexchip）是2023年完成首次公開募股(IPO)的中國新興半導體企業，總市值已暴增20%以上。該公司由安徽省合肥市政府旗下企業和台灣企業共同出資。

報導指出，中國半導體股上漲的背景是美國大選後對華強硬派勢頭的增強。最近美國眾議院的美國與中國共産黨戰略競爭特設委員會透露，該委員會已向半導體相關企業發函，要求提供對中出口交易的收益數據。涉及的企業包括美國應用材料（AMAT）等美國企業之外，還包括荷蘭艾斯摩（ASML）和日本東京威力科創（Tokyo Electron）等外國企業。

受到美國對華半導體政策影響，中國大陸的半導體製造與設備企業的國産化替代潮流持續增強，證券分析師指出，大陸半導體國産化迫在眉睫，除半導體設備之外，先進封裝材料等整個半導體供應鏈都有投資機會。

受益於中國半導體國産化最具代表性案例是最大晶圓代工廠中芯國際(SMIC)，它因為美國限制而無法委託台積電(TSMC)代工的陸企訂單全數匯集到中芯國際。該公司日前透露，2024財年（2024年12月)的營業收入有望達到80億美元的歷史新高。

報導說，如果中國成功實現國産化替代，會對全球造成影響。美國國會議員的信函提出：「中國大陸目前購買的半導體製造設備比美國、南韓和台灣的總和還要多」。這顯示川普越是對中國強硬，中國就越急於培育本國産業，反而更容易成為美國的威脅，中國半導體股迅速上漲下在押注此一未來趨勢。

而因川普重返白宮受到影響的不只是半導體股，人民幣在外匯市場已經開始貶值，原因是川普宣稱要對中國商品課徵60%重稅，中國政府可能考慮在一定範圍內允許人民幣對美元貶值，而這可能被許多投資人視為一項新的投資機會。