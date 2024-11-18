航空股王台灣虎航將從創新板轉列一般板，並將於11月19起公開申購，每股承銷價為40元，以今日收盤價計，抽中潛在獲利超過萬元。不過「他們」不用抽，台灣虎航董事會18日通過將發給員工「績效獎金3個月」及「激勵金額額2萬元」，提前送出大紅包給員工，其餘獎金在2024年年度總結後，會在提報董事會發放。

台灣虎航今天表示，感謝所有同仁夥伴對公司政策的配合及支持，全員共同努力和團隊凝聚力是台灣虎航在2024年能取得良好營運成果的關鍵。台灣虎航基於公司永續經營的理念及善盡照顧員工的責任，願意與員工共享努力經營的成果。

台灣虎航是國內低成本航空龍頭，擁有達23.5％的市占率，大幅領先第二名的10.8％。隨著全球經濟持續復甦，國際航空市場需求快速增長。根據IMF（國際貨幣基金組織）數據，2024年全球經濟增速預估達到3％，台灣則為2.6％，均高於2023年。全球航空客運市場逐漸恢復，亞太地區的成長動能尤為強勁。台灣虎航作為台灣唯一的低成本航空公司，受惠於疫後出國旅遊需求激增，2023年以來營運表現亮眼。

台灣虎航-創暫定承銷價40元，11月25日抽籤，每人限定1張，18日收盤價每股77.7元，潛在每股價差近37.7元，報酬率近1倍，暫定11月29日掛牌。台灣虎航第3季營收為44.22億元，年增率23.7％，稅後純益為9.42億元，年增率63％；累計前三季營收為126.36億元，年增率39.6％，營業盈餘32.61億元、年增67.8％，營業毛利率及營業淨利率分別高達32％、26％，稅後純益為24.76億元，EPS 5.52元。