許逸民／澎湖報導

繼補助澎湖科技大學的學生，每人每學年可享1萬元助學金或交通圖書券補貼後，澎湖縣長陳光復日前又喊出高中職學生也有得領，估計約1700人受惠。不過，同黨籍議員蘇育德不以為然，今在總質詢時強調「學生需要的是前進時的幫助，而不是躺平等補助」。

陳光復是6日上午在馬公高中全校運動會上，向學生們直接宣布，他將在明年的預算中，增添給澎湖高中職生福利，每名學生每年一萬元獎助學金，讓在場學生立即響起掌聲及歡呼聲。

而隨後議長陳毓仁則表態覺得1萬元「不夠」，順勢加碼應該2萬元。不過，陳光復說的這一萬元補助，並沒有在此次縣府送請議會定期會審議的明年度總預算中，據說是打算在12月間議會臨時會時，再提出此一預算案。

不過，蘇育德18日上午總質詢時，雖說支持這政策，但也甘冒「大不諱」對此政策提出異議，認為應有激勵條件發放，讓補助可以真正用於學生的學習和成長。

他強調，陳縣長一向重視社會福利，如三節敬老禮金是肯定長者一生拼對於社會的貢獻、育兒津貼是減輕年輕父母的負擔、免費營養午餐均衡學生飲食、而大學生多數是離家跨海就讀，獎助金及交通補助也有其必要，也均獲得廣泛的認同和支持。

但他也表示，無條件發放補助金易造成不勞而獲的心態，他建議補助金應用於支持學生提升自我，例如考證照、赴台見學、發展專長、出國比賽等，其他用途包括購票看表演、聽演講、參加成長營隊等，這樣才能讓1,700萬元預算真正用於學生的學習和成長。有努力就會得到支持，達到預算編列在教育處的教育意義。

此外，蘇育德也對縣府工務處處理外籍漁工在國際廣場公廁充電問題上是封貼電力插口作法，是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，並質疑縣府社會處長、農漁局長對外籍漁工的手機充電等生活需求，照顧不周，認為應該要進一步提出滿足外籍漁工手機充電等生活需求的作法，不要讓人家認為我們澎湖歧視外籍漁工，不顧外籍漁工人權。