俗話說身教大於言教，有時小孩的行為偏差可能源自家長平時的一舉一動。一位國小女教師近日和老公去吃火鍋吃到飽時，兩人一同起身取菜時，鄰桌的男童趁機對她的包包翻東翻西，沒想到老公回座阻止時，家長竟然不道歉，反而怒吼怎麼可以兇小孩，「他才3歲又不會偷東西」，同行的另一位家長也不斷護航，讓女子相當傻眼，直呼「現在家長的教育真的是堪憂」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，當時鄰桌是一大群家長、小朋友用餐，她和老公一同起身取菜時，有位3歲男童趁機拿了她的包包翻東翻西，老公回座看到後馬上阻止，沒想到家長第一時間卻是質疑怎麼可以兇小孩，「他才3歲又不會偷東西」，就算原PO強調重點是小孩未經允許亂動他人東西，家長仍舊不斷跳針。原PO透露，男童家長先是辯稱，「他才3歲就認錯包包而已，跟小朋友計較什麼！等妳以後有小孩就知道了啦！我看妳多會教育」，還開始人身攻擊，「啊看你們穿著也就那樣啦！是能有什麼值錢的東西可以偷啦！包包很貴嗎！？看你們也就那樣而已啦！」，同行的其他家長也一同護航，「不然報警啊！妳看小朋友是能偷什麼東西啦！叫警察處理啊！」，讓原PO超傻眼，感嘆自己只是想要一句道歉，男童家長卻一直模糊焦點，根本是恐龍家長。

對此，許多網友紛紛回應，「今年接新班，遇到的雷家長比往年多」、「我會當場大聲嚷嚷讓所有人知道這位恐龍家長，看誰比較丟臉。不行就報警，雖然警察大概不會真的處理，但就是搞得他們麻煩，讓其他人知道他們家小孩沒規矩、大人也沒規矩」。