美國影藝學院舉辦的第15屆奧斯卡榮譽獎主席獎（The Governors Awards），稍早在洛杉磯頒發，現場眾星雲集，包含妮可基嫚、茱莉安摩爾、蒂妲史雲頓、安潔莉娜裘莉都盛裝出席，影后可能入圍的熱門人選黛咪摩爾等人也都現身紅毯。

奧斯卡榮譽獎主席獎今年得主包括資深選角導演茱莉葉·泰勒，《007》系列雙製片麥可威爾遜與芭芭拉布洛克利則獲歐文托爾伯格紀念獎（Irving G. Thalberg Memorial Award），同時典禮也向兩周前已故的傳奇唱片製作人昆西瓊斯致敬。

昆西瓊斯的女兒拉什達·瓊斯代為領獎，領獎時她表示：「在某些方面，這對我們家庭來說是很艱辛的一晚，但他的音樂定義了整個世紀的文化，他的音樂都注入了他的愛。」

蒂妲·史雲頓出席第15屆奧斯卡榮譽獎主席獎。（圖／達志影像／shutterstock）

丹尼爾克雷格則受邀頒獎給兩位製片，他幽默說：「如果你們想知道下一任007是誰，別看我。」

奧斯卡榮譽獎逐漸演變成頒給終身為電影事業貢獻的人士，典禮上巨星紛紛參與，也讓這場典禮有「預演」的味道，而奧斯卡典禮將於明年台灣時間3／3舉行。

茱莉安摩爾出席第15屆奧斯卡榮譽獎主席獎。（圖／達志影像／shutterstock）