英國已在COP29承諾2035年前減少81％溫室氣體排放量，巴西則提出2035年減排67％的目標，賴清德總統曾在第2次國家氣候變遷對策委員會指出，應重新設定2032、2035年更積極減碳新目標。學者建議，台灣的減碳目標應比肩國際、內外兼治，提出4大建議包含具體提出各式能源、減碳技術發展目標；制定特別條例，並投入8年兆元經費投入國家氣候轉型建設；擴大參與及提升透明度；將氣候外交納入減量策略。

賴清德上月24日在第2次國家氣候變遷對策委員會致詞表示，台灣身為全球技術供應鏈重要角色，有必要加大氣候行動來提升產業的國際競爭力，並且加速接軌國際國家自定貢獻（NDC）的步伐，應檢視2030的目標，要有更大的企圖心突破瓶頸，重新設定2032年和2035年更加積極的減碳新目標。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍18日透過臉書發文表示，根據COP28首次「全球盤點」結果，若要將全球升溫限制在1.5度，各國到2030年須比2019 年減排43％，到2035年減排60％，並在2050年實現二氧化碳淨零排放目標。而我國設定的NDC目標是2030年較2005年減排23至25％，政府按照現行法規應在今年內提出第3期、即2026至2030年階段管制目標。

劉銘龍建議，我國NDC 3.0減碳新目標，不應淪為口號，需具體回應COP28共識，包含包括2030年再生能源裝置容量增加至3倍、能源效率改善年增率至2倍等、加速淘汰燃煤電廠，提出台灣的去煤時間表、加速零碳和低排放技術的發展，包括但不限於再生能源、核能、減排和去除技術，如碳捕捉利用和儲能，重新檢討我國能源配比。

他表示，也要有氣候治理行動計畫與財務支援，具體建議制定「2050國家淨零轉型特別條例」，以8年兆元經費，投入國家氣候轉型建設。環境部預計2026年起正式開徵碳費，初估每年徵收僅約60億元，但要達成2035年NDC雄心目標，如期達成國家淨零轉型，應有專法及特別預算支持。

劉銘龍表示，目前NDC國家自定貢獻的訂定，缺乏地方政府、學界、公民團體的參與，決策共識度與透明度都不足，且如何增進國家氣候行動計畫與城市減量調適之連結，以實現多層次氣候治理實為當務之急，應擴大參與與提升透明度。

他表示，外交部每年平均投入逾3億美元的援外經費，若能透過雙邊或多邊合作，積極協助我國友邦提升氣候韌性，改善其生活品質並促進環境永續，不僅可以鞏固邦誼，還可依據巴黎協定第6條國際合作市場機制，將外交與氣候行動相結合，避免直接購買國際碳權「濫權充數」的風險，達到減量目標的同時，也實現更深遠的外交價值與環境效益，建議將氣候外交納入NDC減量策略。