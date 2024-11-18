中華棒球隊12強過關斬將，17日以11比3戰勝澳洲隊後，確定取得前進東京四強門票。前職棒球員方昶詠12強賽事開打前曾發祭品文，只要中華隊晉級複賽就發1000片雞排，如今確定兌現。不只如此，民眾黨台北市議員林珍羽也喊出「有雞排怎麼能沒有珍奶呢？」將發送113杯珍奶。

前統一獅職棒球員方昶詠轉戰YouTuber，憑藉在中職拚戰多年的經驗，改當網紅也吸引不少聲量。日前放豪言發1000片雞排，也依約說到做到。他宣布發雞排的時間地點，在六都五個地方各發200片雞排；此外，在高雄有加碼球哥的100片雞排，在台中則追加100杯飲料，熱議不斷。

「就一起，挺台灣！狂賀中華隊前進東京，限量珍奶應援發送！」林珍羽今(18日)也在臉書發文宣布，「中華隊以11:3大勝，取得前四強，大家都說發雞排果然有用！但雞排怎麼可以沒有珍奶呢？昨天好多人敲碗珍羽送珍奶啦～！「為中華隊應援集氣，一定要送！」

林珍羽強調，她準備了113杯珍奶，邀大家一起為中華隊應聲吶喊：【台灣最強，珍奶應援】日期：11/20（本週三），時間：中午11:30開始發放號碼牌。發送：12:00準時發送，送完為止！地點：吉林路239號（騎樓下）。

網友表示「感謝民眾黨的溫情！中華隊必勝」、「我要一杯」、「好在澳洲得分沒有雙位數」、「報名排隊」、「這次12強很好看，中華加油！」