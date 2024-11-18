屏東縣政府23日下午3點在屏菸1936文化基地九號倉庫旁廊道，邀請廣受歡迎的占星家白瑜到屏東，教大家如何透過手機查詢自己星盤資訊，透過解析星盤，讓大家更了解自己的個性、天賦、向潛在的人生挑戰與找到突破瓶頸的可能方法。

屏東縣政府交旅處表示，西洋星座與東方星宿已發展數千年，天文系列講座邀請屏東縣天文協會與台北市天文協會探索科普的底蘊，這次希望透過知名占星家白瑜，用歐洲占星學的架構，掌握12宮位的生命主題，全方位了解財商、愛情與親情。

交旅處表示，白瑜會在現場教大家如何透過手機查詢自己星盤資訊，進而審視自己的星盤來更了解自己，同時學習占星，深刻理解每個人的內在特質，藉此更能夠更認識自己與喜歡自己，甚至藉此進一步嘗試找到與家人、同事與伴侶的相處訣竅，並在迷茫的時刻，透過自身星盤透露的訊息，找到向上提升的突圍之道，努力找到屬於自己的幸福人生。

交旅處表示，前200名入場者，可領取到榮獲比利時國際風味品質評鑑風味研究所大賞樸作良食限量專利「聖羅勒花茶」一份，送完為止。報名及相關訊自可上屏東縣政府交通旅遊處官網（https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx）查詢。