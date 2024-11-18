美國南部大城市紐奧良(New Orleans)舉行年度健行活動，數千人參加，結果沿線發生了兩起槍擊事件，造成兩2人死亡、10人受傷。警方難以鎖定可疑對象，沒有逮捕任何人。

美聯社報導，據紐奧良警察局發布的新聞稿稱，下午 3:30 後不久，警方接到報告稱該市聖羅克街區(St. Roch neighborhood)的一條大道上發生槍擊事件，發現8人受槍傷，後送往醫院。警方後來表示，第9名傷者是自行乘車上醫院。

大約 45 分鐘後，當健行的人群到阿爾莫納斯特大道橋(Almonaster Avenue Bridge)時，警方收新的槍擊報告，1人當場死亡，另1人在醫院救治無效死亡。警方稱，第3名受害者被自客車送往醫院，目前情況穩定。

由於人群太多，沒有宣布逮捕任何人，也沒有公佈任何嫌疑人資訊。

警察局長柯克帕特里克 (Anne Kirkpatrick) 表示，目前還不清楚這幾起槍擊事件，彼此是否有關聯。

健行活動是當地的「9時社會救助與遊樂俱樂部」(Nine Times Social Aid & Pleasure Club )的年度活動。籌辦者柯特帕里克(Anne Kirkpatrick)說：「這是一次精彩的活動，我們希望繼續保持下去。」

警局表示，這是自 11 月 10 日阿拉巴馬州塔斯基吉大學(Tuskegee University)返校週末槍擊事件以來，南方發生的第二起重大槍擊事件，先前那一次造成1 人死亡、16 人受傷。