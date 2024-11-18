黃姓男子騎車騎到一半突倒地，經送醫緊急動手術，醫生分兩天進行顱骨減壓手術，各取下左、右各2片顱骨，並將2片顱骨保存起來，之後黃男轉至他院動手術，負責保管顱骨的李姓護理師卻少給1片顱骨，讓黃男因此多動一次手術，家屬認為護理師有疏失，害黃男白挨刀進而提告，嘉義地檢署審理後，依過失傷害將護理師起訴。

嘉義地檢署起訴書指出，黃姓男子2021年9月16日騎機車行經民雄鄉道路，因左側肢體突然無力倒地，被送到嘉義某醫院急救，當時醫師先為黃男進行右顱骨減壓手術，取下1片右顱骨，隔日再進行左顱骨減壓手術，再取下1片左顱骨，2片顱骨分2個密封包裝保存在醫院的骨骼銀行。

之後黃男轉院到北部某醫院治療，北部醫院安排12月初進行顱骨成形手術，當時黃男雙親委託友人張女11月下旬到嘉義的醫院領取顱骨，負責患者骨骼組織保管的47歲李姓護理師，只把右顱骨交給張女，卻要求張女在登記簿2組欄位簽名，直到北部醫院要進行手術時，發現只有右顱骨，緊急聯繫原醫院，但左顱骨送來時，已錯過手術時間。

黃男為此又動了第2次手術，才把左顱骨裝回去，事後家屬認為李女有疏失，讓黃男進行第2次不必要手術，增加身體傷害風險，對李女提出告訴，而護理師雖坦承第一時間只交付1片顱骨，但否認有傷害犯行，表示病患做了2次手術，她當時沒有想到另一側頭蓋骨也拿下來。

檢察官認為，李女是護理專業人員又負責相關業務，不能諉稱不知，又無視登記簿上有取出日期不同2組欄位登記的事實而未心存疑竇，認為李女有應注意而不注意的過失，其過失與被害人所受傷害有因果關係，偵結後依過失傷害罪嫌起訴。