台中市烏日區集泉路橋車流量大，為降低直行與右轉車輛碰撞，月初新畫設右轉專用道與槽化線，機車族騎到橋上才發現變右轉車道，又或因車流量大壓到槽化線，質疑該路是「開單陷阱」。公路局台中工務段18日表示，已規畫消除槽化線並增畫機慢車優先道改善。

烏日區集泉路橋周邊鄰近烏日高鐵站和台中國際會展中心等，左端銜接中山路、高鐵東路，右端則與中山路、新興路呈現Y字路口，往來車流量大。由於民眾行至集泉路橋後，右轉往高鐵東路車流量多，左轉車和直行車爭道，去年發生21件車禍，經相關單位現勘後，將最外側車道改畫設右轉專用道。

台中市烏日區集泉路橋11月初新畫槽化線、右轉專用道，機車族反映騎上去才發現變右轉車道或車流量大時常壓到槽化線，質疑是「開單陷阱」，公路局台中工務段18日表示，將增設機慢車優先道改善。（潘虹恩攝）

月初畫設完成後，陸續有機車族反映行車不順。有人認為騎上橋後，空間有限，要與汽車爭道，機車不慎壓到槽化線，就違規挨罰；有人說，騎上橋後才看到直行車道改為右轉專用道，變成要跨越雙白線到直行車道或違規直行，因該路口7月起設有科技執法，被質疑該路是「開單陷阱」；另也有人提到，當中山路與新興路車輛全匯入集泉路橋，直行的汽機車爭相搶走中線的機汽車混合道，險象環生，包括市議員吳瓊華、曾威等地方民代關注並在議會質詢。

公路局中區養護工程處台中工務段長陳俊彰說，為降低右彎與直行車輛交會風險，警方、市府交管單位、公所及路權單位等現勘後改畫設為右轉專用車道，集泉路橋右側槽化線是為引導機車往中線車道聚集，接獲民代反映後，已先暫停該路科技執法。經再度邀集相關單位會勘，決議最外側維持右轉專用道，在中線直行車道與右轉專用道之間新增機慢車優先道，並塗銷槽化線。

他說，由於台中國際展覽館接下來到年底的周末都有展覽登場，預期有許多車輛通行，為避免影響交通，將在周間派工畫設，若天氣佳，最快19日就可施作，工期約3天，屆時也會安排好交通指引，再請用路人配合。