一架原定從葡萄牙聖米格爾島飛往里斯本的空中巴士 320 飛機，於起飛前發生意外插曲。機組人員驚訝地發現，上百隻倉鼠從鐵籠中逃脫，於機上貨艙內四處亂竄。此狀況迫使航班暫停起飛。

據英國《鏡報》報導，該事件發生於 12 日。飛機預計從聖米格爾島蓬塔德爾加達市機場飛往里斯本機場。在行李搬運過程中，貨艙內出現上百隻倉鼠跑動的混亂場面。檢查後發現，盛裝倉鼠的鐵籠已被咬破，導致倉鼠們傾巢而出。

這些倉鼠來自於聖米格爾島一家寵物店，原定運送至里斯本。貨艙中除了 132 隻倉鼠外，還有雪貂和一些鳥類。倉鼠大規模逃逸後，維修人員展開緊急「捕鼠行動」，但無法捕捉到所有逃逸的倉鼠，導致 16 隻倉鼠下落不明，迫使航班暫時停飛。

據了解，維修人員在展開捕鼠行動前，必須等到乘客領取行李後才能進行。儘管經過多日的捕鼠努力，仍無法找回所有逃逸的倉鼠。消息人士透露，寵物店原先運送的小動物因鐵籠不符合安全標準，一度被拒絕登機，後經協商後才順利登機。遺憾的是，鐵籠仍發生被咬壞的情況，影響了航班的正常運作。