赴福建漳州祭祖的前立法院長王金平，18日傍晚在廈門海悅山莊酒店會見國台辦主任宋濤。在開場白致詞時，宋濤表示，王金平赴漳州尋根祭祖，體現了中華民族慎終追遠的傳統，也體現了兩岸同胞要加強交往交流的意願。王金平致詞時，對比了八二三炮戰的今昔，稱金門與廈門是兩岸和戰的時代縮影，而戰爭與和平、隔絕與交流，完全在於執政者的「善用其心」。

宋濤表示，前不久，中共總書記習近平就支持福建省探索兩岸融合發展新路，促進兩岸同胞文化交流合作、深化融合發展做出重要講話。大陸將貫徹落實習近平總書記的重要講話精神，致力於促進兩岸的交流融合，推進兩岸關係不斷發展，造福兩岸同胞，維護台海和平穩定是兩岸同胞的共同意願。

宋濤強調，台獨與台海和平穩定水火不容，要維護台海和平，要堅持九二共識、反對台獨，我們兩岸同胞都是中國人、是一家人，弘揚中華民族優秀傳統文化，是我們兩岸同胞的共同義務，守護好中華民族的共同家園，是我們兩岸同胞的共同責任，推動實現中華民族偉大復興是我們兩岸同胞的歷史使命。

宋濤表示，王先生這次來，我也需要再次強調，搞台獨是絕路，去中國化必然失敗，台灣無論什麼政黨、什麼政治團體，只要認同兩岸同屬一個中國，不搞分裂活動，與大陸的交往交流就沒有障礙。

宋濤表示，王先生這次來尋根祭祖，感到王先生體現了中華民族慎終追遠的傳統，體現了繼承弘揚中華民族優秀傳統文化的情懷意願，也體現了兩岸同胞要加強交往交流的意願。

宋濤表示，我們是一家人，所以要常來常往加強交流，我們都是中國人就更應該秉持民族大義，順應時代潮流，來共同推進兩岸關係的和平發展、國家統一，共同創造中華民族偉大復興的美好未來。

王金平致詞時表示，兩岸都是中華民族的子孫，「我們也一樣共同追求台海的和平，也希望中華民族在未來都能夠在世界上揚眉吐氣，共同創造中華民族有史以來所未曾有過的繁榮境界，這有待我們共同努力。」

王金平認為，兩岸之道惟合與和，所以怎樣共同努力，讓兩岸能夠從各種融合能夠達到和平，從彼此間的和平氣氛能夠追求融合，讓我們一起來努力。

王金平此時從西裝口袋掏出致詞稿說，「今天回到白礁王氏家廟祭祖，再度來到廈門，遠眺一水之隔的金門，心中浮現『潮平兩岸闊，風正一帆懸』的景象；更想起以往無數次從金門遠眺廈門，對時代變遷的無限感慨。」

王金平說，七十多年前，金門和廈門是兩岸軍事衝突的第一線，許多廈門官兵喪生金門灘頭，而金門也承受廈門無情的砲火襲擊，百姓生命安全飽受威脅。任誰也想不到，七十多年後的今天，金門與廈門人民往來如此密切，朝往夕返，彷彿進出家門般頻繁便捷。金門與廈門是兩岸關係良性互動的起點，沒有金廈之間的開通往來，就沒有今天兩岸人民緊密的經貿與文化交流。

王金平指出，金門與廈門是兩岸和戰的時代縮影。而戰爭與和平、隔絕與交流，完全在於執政者的「善用其心」。

王金平說，誠如英國歷史學家湯恩比所言，欲解決21世紀的社會問題，唯有孔孟學說與大乘佛法。意思是，唯有重新找回尊重民心的初衷，善用利他之心的力量，才能解決盤根錯結的問題。兩岸人民是血脈相連、文化同根、宗教同源的一家人，當更能體會湯恩比這句話的深意。

王金平指出，過去數十年來，兩岸人民的往來並未受到政治主張不同的影響，猶如穿針引線一般，在兩岸之間交織起密切的互動，無論在經濟、文化、宗教、藝術等各方面，都已成為相互扶持，密不可分的合作夥伴。

王金平認為，這種跳脫政治制約，透過溝通往來，增進相互瞭解，拉近彼此差距，建立互利互助的實質交流，反映了兩岸人民實事求是，追求共同生活福祉的熱切希望，也成為兩岸關係未來進一步良性發展的堅實基礎。

王金平表示，這麼多年來，兩岸之間時有波折起伏，但維持台海的和平穩定，始終是兩岸共同努力的目標。在世局動盪的今天，維護兩岸人民安全福祉，需要更多的智慧與耐心。「但我一貫相信，同受中華文化薰陶的兩岸社會，必定能體悟以百姓的利益為優先，拋開不必要的成見，擱置暫時無解的爭議，以共同的時代使命為志業，講信修睦，掌握歷史機遇，創造兩岸和平新局。」

王金平表示，「相信只有心存人民，才能福澤天下，也堅信只要心念轉正，無事不成。因此，台海波濤雖然洶湧，但我深信兩岸事，猶未晚。」

王金平引用台灣俗諺：「兄弟同心，黑土變黃金。」也就是，「兄弟同心，其利斷金」。當前讓我們共同努力促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進同胞的民族認同、文化認同。他相信，只要善用其心，同心同德，就必能建立兩岸共識，共創光明未來。