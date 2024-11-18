中華隊在「6搶2」的困難情勢下成功搶下4強門票，在世界12強棒球賽開打前，富邦悍將洋投、此次代表委內瑞拉出賽的富藍戈就「嗆聲」要在東京對決，戴培峰說：「沒想到那時候坐隔壁，開玩笑互相的話會成真，真的很開心可以對決，希望可以贏他們。」

這次委內瑞拉隊陣中有不少來台灣打球的洋將，包含悍將「雙戈」羅戈、富藍戈及統一獅勝騎士。今年球季尾聲時，3位洋投都在大賽開打前許願，雖然中華隊與委內瑞拉預賽所屬不同組，希望能在東京碰頭。

在名單公布後，中華隊的陣容並不被外界看好，但戴培峰卻有不同想法，認為中華隊不管是投、野手狀態、氣氛都很不錯，「投手進牛棚狀況也很好，到球場就很有信心。」

平時是投捕搭檔，但到國際賽要變敵人，戴培峰說：「對他們兩個很了解，但也不一定是派他們出來，情蒐會議時我也會提供意見，實戰對決則是其他人比較熟悉，也很期待可以跟他們對決，畢竟是第1場就會對到。」

過去富藍戈在中職都是扮演勝利組牛棚，為球隊鎮守最後一道關卡，戴培峰也打趣在賽前與富藍戈「嗆聲」，「他們（委內瑞拉）用不到他（富藍戈）的，因為我們不會讓他出賽。」