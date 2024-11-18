泰國是全球知名的觀光大國，也是許多歐美人士體驗亞洲文化時的首選國家之一。外媒報導指出，隨著泰國同性婚姻法預計於2025年1月22日生效，有望進一步拉抬泰國旅遊業，預估每年將額外吸引400萬遊客，帶來高達20億美元（約新台幣656億元）的旅遊收益。

據美國財經媒體CNBC報導，國際數位旅遊平臺Agoda委託發布的《婚姻平等對泰國旅遊業的經濟影響》研究報告指出，泰國的新法可能使遊客人數增加10%，在2年內為泰國每年額外帶來20億美元收益。

新法將讓泰國成為繼台灣、尼泊爾之後，亞洲第3個同性婚姻合法化的國家，並賦予同性伴侶在兒童收養、醫療照護與遺產繼承方面的權利。

報導中指出，預計湧入的不僅限於同性伴侶及其婚禮賓客，還有更廣泛的LGBTQ社群及其他族群也將受惠。Agoda的報告顯示，泰國將吸引更多遊客與外籍工作者，他們不再只是尋求度假的勝地，更重要的是一個能真正接納他們的地方。

根據公共政策顧問公司Access Partnership的報告，泰國的新法將為旅遊業增加7.6萬個全職工作機會，同時使該國的國內生產總值（GDP）提高0.3%。

Agoda 企業發展副總裁Timothy Hughes預測，泰國將成為「印度LGBTQIA+夫婦，以及準備與他們一同慶祝的人」的首選目的地。