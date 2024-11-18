李宗盛16日帶著全新巡演「有歌之年」到新加坡演出，演唱一首首經典金曲〈夢醒時分〉、〈我是一隻小小鳥〉、〈飄洋過海來看你〉，勾起全場回憶殺，他說：「我就是寫歌的人，這些原唱都唱得比我好。」台下男歌迷突大喊：「我就是來看你的！」全場報以熱烈掌聲。
李宗盛演唱〈愛如潮水〉前，特別介紹這首歌和新加坡相當有淵源，因為是新加坡作曲家黎沸揮寫的歌。他回憶過去擔任滾石唱片的副總，坐飛機來到新加坡，一聽到黎沸揮的歌就覺得這個旋律不錯，腦中只有兩個字「會HIT」，於是就自己填詞，讓張信哲演唱，他說：「這首歌大家應該都會唱，愛如潮水。」前奏一下全場立刻尖叫，一起陶醉大合唱。
暌違10年赴新加坡開唱，李宗盛這次不僅演唱會高規格2.0全套舞台升級，換新4套服裝，歌單也祭出〈你像個孩子〉、〈愛情有什麼道理〉、〈一個人〉、〈十二樓〉等新曲目，在長達3小時的演出裡，與獅城的老友歌迷們一起重溫過去的青春與感悟。
他唱完〈寂寞難耐〉後，笑稱聽到〈寂寞難耐〉就知道老李來了，表示當初唱這首歌還不到30歲，現在馬上要70歲了，所以心心念念一定要有個夜晚來這，大家一起把心裡面李宗盛的歌複習一遍。對他來說，每一場演出就像在赴一場老友之約，因此他也熱情說道：「老李陪你們唱好不好？」
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