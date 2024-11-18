中華隊四局下包含戴培峰的安打在內攻下第2分。(趙雙傑攝)

戴培峰在5局上將古巴跑者觸殺在本壘板前，化解中華隊失分危機。(趙雙傑攝)

(不斷更新)確定提前晉級12強賽4強的中華隊，今晚迎戰前4戰僅拿到1勝的古巴隊，派出曾在與多明尼加掛帥的黃子鵬先發，吉力吉撈・鞏冠在3局下敲出二壘安打，幫助中華隊率先得分，取得1比0領先優勢。4局下無人出局攻占滿壘，靠著2安1保送再添1分。中華隊在7位投手的車輪戰，以及戴培峰3安猛打賞，2比0完封古巴，4勝1敗結束預賽。

黃子鵬在對多明尼加先發共用66球，投出6局無安打表現，可惜7局續投時出現雙腳小腿抽筋的情況提前退場，休息3天後今天再先發登板，首局只花9球就讓對手三上三下。

古巴先發投手耶拉，中華隊開路先鋒邱智呈遭到三振，此次賽會敲出1發全壘打的吉力吉撈・鞏冠三壘方上滾地球出局，林安可則是二壘方向滾地球出局。

2局上，黃子鵬憑藉精準的控球能力K掉古巴強打者戴斯潘涅，只投16球當中11個好球就退場，改由王志煊中繼，但一上來就被A.馬丁尼茲敲出全壘打牆上的二壘安打，好在隨即穩住陣腳，三振了阿魯巴魯耶納，再讓吉伯特擊出三壘方向界外球接殺，成功化解危機。

2局下，曾頌恩擊出左外野強勁飛球，可惜被接殺；潘傑楷內野滾地球局，戴培峰敲出右外野中華隊第一支安打，張政禹打出本壘前滾地球出局，留下慘壘。

3局上，王志煊沒讓敵軍越過雷池一步，三上三下解決古巴打者。3局下，林家正奮力一揮遭三振，岳東華獲得保送，中華隊連續2局都有打者上壘；打線回到第二輪第一棒邱智呈被接殺，吉力吉撈・鞏冠抓住耶拉的失投球，一棒敲出中外野深遠二壘安打，送回隊友岳東華，率先打開得分大門，取得1比0領先優勢。

4局上，中華隊換上第三任投手陳冠偉，一上來就連續K掉古巴兩位打者，12球球輕鬆解決此局。4局下，曾頌恩保送，潘傑楷與戴培峰都是內野安打，無人出局攻占滿壘。張正禹內野滾地球，中華隊再下一城2比0領先。

林家正非常可惜，後壘方向飛球遭接殺，沒能送回隊友潘傑楷；岳東華打擊，戴培峰盜上二壘，潘傑楷在三壘，岳東華遭三振，結束中華隊攻勢。

5局上，阿魯巴魯耶納揮出二壘安打，陳冠偉三振掉吉伯特之後退場，投了25球17個好球，送出3K，中華隊換上第四任投手黃恩賜，投出的第1球就被A.裴瑞茲敲出穿越內野的安打，阿魯巴魯耶納回壘，主審第一時間判定得分，但中華隊挑戰成功，改判捕手戴培峰觸殺，沒讓古巴攻下分數。

5局下，古巴決定換投，帕德隆替耶拉上場，邱智呈外野飛球出局，敲回中華隊第1分的吉力吉撈・鞏冠遭三振，林安可抓住帕德隆失投球揮出右外野二壘安打，攻佔上得點圈；中華隊派上代打朱育賢頂替曾頌恩，可惜遭到三振，留下慘壘。

6局上，黃恩賜雖被敲出安打，但也送出兩次三振，瓦解掉古巴隊的攻勢。6局下，潘傑楷一上來就敲出安打，可惜盜壘失敗，沒想到戴培峰立刻就揮出二壘安打，這場比賽個人第三支安打，中華隊錯過得分大好機會。

7局上，中華隊第五任投手林凱威，中華隊防線猶如銅牆鐵壁，林凱威只投了7球就對手三上三下。7局下，古巴隊第三任投手毛瑞斯，岳東華、邱智呈和吉力吉撈・鞏冠都沒能建功，中華隊依舊是2比0領先。

8局上，中華隊的投手車輪戰來到第六任投手陳冠宇，古巴打線完全無法適應，陳冠宇輕鬆完成任務。8局下，林安可與朱育賢連續2支安打攻占上得點圈，逼得古巴隊緊急換上雷耶斯救火。潘傑楷企圖用觸點方式打亂投手節奏，可惜戰術失敗而擊出雙殺打；打擊輪到3打數3安打有猛打賞表現的戴培峰，無奈遭到三振，中華隊留下2個壘包慘壘。

比賽來到9局上，中華隊第七任投手吳俊偉登板，先三振掉桑托斯，然後解決蒙卡達，以再見三振的方式完美擊敗古巴。