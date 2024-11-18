近日，大陸江西南昌一場火裙舞表演中，舞者不慎遭遇意外，裙擺疑因現場風力過大被點燃，幸好舞者反應迅速，及時脫下燃燒中的舞裙，成功避開災難。事件引發網友熱議，有人質疑表演現場安全措施不足，認為應加強防範。

根據影片拍攝者回憶，事發當時，由於風速過大，原本的火圈偏移，火焰觸及到裙子的內襯。舞者立刻脫下舞裙，跳出火圈，及時脫險。儘管她的機智反應獲得了不少讚揚，但不少網友認為，火裙舞的表演應該使用不易燃燒的材質，並強調現場缺乏基本的安全設施，例如滅火器，存在明顯的安全隱患。

不少人對此次事件提出批評，有網友指出「這種低級錯誤不應該發生」，並質疑火源與裙子距離過近，認為這樣的設計實在不妥。也有觀眾對舞者的應對表示敬佩，認為她脫裙的動作行雲流水，顯然是經過充分演練。

此事件也引發了對舞臺表演安全問題的討論，網友強烈呼籲，表演方應該重視演員的安全，並加強防火等措施，避免類似事件再次發生。