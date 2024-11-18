台中市章姓男子17日下午駕駛小貨車，行經大甲區中山路一段與二崁路口時，疑未注意前方路況、與大甲消防分隊消防車，雙雙在路口發生碰撞，小貨車車頭受到劇烈撞擊，零件噴飛滿地、一片凌亂，章男受傷送醫治療無礙，所幸無生命危險，詳細車禍肇事原因仍待警方調查釐清。

警方指出，台中大甲分隊消防車當時執行緊急救護任務，於大甲區中山路口左轉時，遭對向直行的小貨車擦撞，因撞擊力道猛烈，導致小貨車車頭嚴重凹損，42歲章姓小貨車司機受困車內，經消防人員救出送醫搶救，暫無生命危險。

警方表示，章姓男子當時行駛於中山路一段由南往北直行，與由中山路一段由北往南行駛至路口，於左轉進入二崁路、執行緊急救護任務，由36歲馮姓男子駕駛之消防車發生碰撞，致小貨車車頭損壞，駕駛章男頭部、手部及腳部撕裂傷送醫，另消防車右側車身損壞，馮姓駕駛未受傷。

消防局則指出，大甲分隊消防車當時在執行公務，在路口與小貨車發生車禍，小貨車因有人員受困，先協助貨車駕駛脫困；大甲警方針對車禍2人實施酒測，2車肇事駕駛酒測值均為零，並由大甲派出所及交通分隊依法處理，相關肇事責任將由台中市交通警察大隊進行分析、研判。