前味全龍啦啦隊成員軒軒，自從2023年畢業退役後，積極經營副業，在高雄開一間貓咪咖啡館，吸引球迷、粉絲關注。怎料，軒軒人生進度迅速，無預警升格人妻，直到辦完婚事後才正式對外界公布好消息，也讓許多啦啦隊女孩又驚又喜。

軒軒17日突然在IG限時動態曬出一系列的婚禮花絮照片，正式和大家宣布結婚的喜訊，廣受親朋好友祝福。只見身高170公分的她，在帥氣老公的陪伴下與眾多朋友一同合照，郎才女貌的畫面，充滿了幸福泡泡。

由於軒軒的社群平台上，不是咖啡廳的闆娘生活，就是到處跑展場的Show Girl工作日常，好身材總讓粉絲大飽眼福，但她從未透露過感情事。如今，軒軒卻突然宣布結婚，而且已經辦完婚事，讓許多好友又驚又喜。

軒軒解釋，因為嫁到屏東的關係，她不太敢炸喜帖，怕讓朋友們跑太遠。（圖／軒軒IG）

對此，軒軒也發文解釋，「其實不瞞你們，知道我婚期的朋友，有一半以上都是主動自己來詢問的，因為我嫁來屏東，對於近幾年不是常見面、常相處的，我都不敢炸喜帖，而且我知道我的圈子假日就是賺錢日，我更不可能讓你們跑這麼遠...」

最後她感性地向大家分享：「沒想過，我能在我小時候最想結婚的年紀嫁出去，一度以為自己會沒人要，只能說老天爺真的給了我很多關卡，每一關看似關關難過卻也都順利過了...這天，最美新娘子，我是軒軒，我結婚了！」留言也湧入許多藍勾勾的啦啦隊女神留言祝福。