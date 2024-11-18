中華隊取得前進東京門票，挺進4強已確定改寫隊史在世界12強棒球賽最佳成績，複賽首戰將碰上委內瑞拉，「台灣隊長」陳傑憲有機會與潘傑楷、邱智呈及林安可對決統一獅隊友勝騎士，上演「獅隊內戰」。

邱智呈是少數有打過勝騎士的人，今年明星賽時曾有過1次對決，當時邱智呈打出一壘滾地球出局，雖然自家人平時很少交手，但他認為，平時在勝騎士身後守備時，也看著他投球。

「我們守外野很清楚他怎麼丟，傑楷也是近距離看，身後守備腦袋也有情蒐。」邱智呈認為，雖然勝騎士是很好的投手，但台灣打者也不若，只要發揮好自己的特色、把狀態調整好去面對他就可以。

陳傑憲則表示，過去從來沒有打過勝騎士的球，只有看過他牛棚，他的球很有尾勁，且是頭腦很聰明的投手，會去觀察打者變化投球策略，自己很期待能夠交手勝騎士，他笑著說：「他（個性）又很白目，說想贏我們，我們真的很像一家人，他對每個投手都很好，統一撿到至寶。」

中華隊前進4強接下來將碰上委內瑞拉、美國、日本隊，爭取複賽前2名前進冠軍戰，陳傑憲說：「自己還是踏實一步一步來，不會把目標放太遠、太大，把每一場比賽表現好、盡自己最大努力，能進到東京巨蛋對決各國好手是很開心、榮幸的事，就看我們能走到哪個階段。」

陳傑憲解釋，這樣說並不是對中華隊沒自信，而是務實、踏實面對每一場比賽，把自己本分做好，「還有4場比賽，相信這樣就會有好結果。」

潘傑楷也表示，自己從來沒打過勝騎士的球，「很想打看看，在那個張力下，不管是他還是我們，一定不一樣。」他認為，雖然沒有對決過，但國際賽上也是會碰上陌生投手，若能對決勝騎士也是抱持同樣心態要趕快去適應。