2024亞洲農業食品科技盛會（AFTEA）是亞洲農業與食品科技之年度博覽會，聚焦全球農業和糧食挑戰，致力於推動各國技術交流和合作。此次展會將匯聚國際頂尖企業和創新技術，為參展者提供與投資人、產學專家、大型企業夥伴的交流平台，共同推動農業及食品科技的未來發展。而好食好事也帶領5家新創團隊進軍新加坡參與此次盛會，同時更深入市場找尋合作機會，推動雙方技術交流和市場鏈結。

臉書粉專「好食好事HAOSHi」15日PO出一篇「超強陣容！好食好事加速器進軍新加坡，帶領台灣食農科技新創，參展2024亞洲農業食品科技博覽會暨食農科技世界競賽！」的文章表示，「今年，好食好事加速器除了率領食農科技新創團隊前往印尼進行深入市場調查之外，現在更將於11月18日到23日帶領5家新創團隊進軍新加坡，參加2024亞洲農業食品科技博覽會（AFTEA）！ 」

該粉專指出，「這次參展團隊包括：悠由數據、擎壤科技、蓋婭智壤科技、馳綠國際以及築鏈科技（Gocochain）」，同時也介紹了團隊亮點，首先是「悠由數據（DATAYOO）」，具有AI數據應用與精準農業收成預測；「擎壤科技（Earthgen Tech）」，則有全產業客製化無人機軟硬體研發；「蓋婭智壤科技（AgriGaia）」，則是推動土壤灌溉技術與永續農業發展；「馳綠國際（Ccilu International）」，則是農業廢棄物升級再生材料開發製成鞋服包及建材產品；最後「築鏈科技（Gocochain）」，則提供冷鏈物流管理的智能解決方案，保障食品新鮮度。

同時，好食好事還將推派4家團隊，於展會中參加食農科技世界競賽(Agri-Food Tech World Championship)，與來自全球各地之50家食農科技新創團隊一同分享其創新技術，優勝者將有機會獲得10,000新幣的獎金及300萬新幣之投資機會！

而除了參展外，好食好事也深入市場找尋合作機會，將於新加坡帶領新創企業拜訪新加坡經濟發展局（EDB）、新加坡台北工商協會青商會、Gentle Foods及其他國際農企業，積極探索台灣與新加坡市場的合作潛力，推動雙方技術交流和市場鏈結。

󠀠

好食好事展位資訊公告

時間：2024.11.19 (二) - 11.21(四)

展位位置： Agri-Food Tech Change Makers Pavillion

活動會場：新加坡國際會議展覽中心

敬請關注本次的新加坡市場深入開發計畫，好食好事將為您帶來食農科技領域市場的最新進展。