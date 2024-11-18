港媒引述歐盟外交消息人士報導稱，歐盟已握有重要證據證明中國在新疆地區為俄羅斯生產軍用無人機，並就此事要求北京回應。不過此事立即遭到北京否認，大陸外交部發言人稱，希望外界不要在沒有事實依據的情況下妄加猜測、污衊與抹黑。

香港《南華早報》近日引述歐洲外交消息人士報導說，歐盟已握有確實證據，可以證明中國在新疆地區為俄羅斯生產軍用無人機，而且不排除對中國實施制裁。不過，上述歐盟高層官員也強調，在決定採取行動之前須先確認幾件事：查證中國工廠為俄羅斯生產無人機這項情報的來源與真實性、無人機是否已經出貨，以及北京當局對此事的知曉程度。

大陸外交部發言人林劍18日下午在例行記者會答覆此問題時表示，「類似問題中方已多次作出回應，我願在這裡重申，中方在烏克蘭危機問題上一貫秉持客觀公正立場，積極勸和促談，同一些國家搞雙重標準、在烏克蘭危機中拱火澆油的做法形成鮮明對照。」

林劍說，中方在軍品出口方面一向採取慎重、負責態度，從未向衝突當事方提供致命性武器，始終依法依規嚴格管控軍用及軍民兩用無人機。希望有關國家和人士不要在沒有事實依據的情況下對中方妄加猜測、污衊抹黑

報導說，歐盟官員還表示，「很難相信（北京）當局不知道這件事，我們正在向他們提出相關問題」，而歐盟詢問對象是中國駐歐盟大使。多位不願具名歐洲外交官稱，他們掌握了「具有決定性」、可靠且令人信服的證據，北京必須因此面對嚴重後果。