台灣虎航今年冬季取消台中機場往返大阪、東京、名古屋等國際航班，退出台中國際機場傳聞盛囂塵上，雖虎航解釋，日方因程序問題尚未准許，另備澳門、濟州、釜山3條備案航線，18日卻傳澳門及釜山也可能「喊卡」，有中部民眾認為市場需求未被充分考量，虎航否認，表示已進入規畫程序。

網路調查指出，台灣虎航今年從台中機場啟航至東京、名古屋、澳門及釜山等航班，傳出暫停航線計畫；喜歡飛日韓的旅客大嘆「好失望」，台灣虎航表示，今年冬季班表規畫，是因日本在程序上尚未准許，所以冬季確定沒有台中往返日本的國際航線。

虎航發言人許致遠曾指出，虎航想在台中深耕發展航空業，今年向日本申請，10月28日能把東京、大阪、名古屋，包機改成定期班機模式，但日本的行政作業要求補件遲未過，盼夏季航班申請能過關，另備澳門、濟州、釜山3條備案航線。

台灣虎航表示，目前陸續規畫台中航線，至於日、韓國際航班相關規畫已經進入申請作業程序中，將持續追蹤其申請進度，待相關程序全確認完畢，再另行議定銷售期程及復航日期，將目標放在2025的夏季班表。

台灣虎航在10月底出席交通委員會在台中國際機場考察會議時指出，仍希望繼續在台中國際機場經營，有立委當場力促虎航在明年夏季航班的部分提早向日本申請，並備妥替代城市等備案，別讓中部消費者的權益受到影響。

而清泉崗機場網路調查指出，多數中部地區民眾對台中機場的發展持高度關注，逾9成的受訪者表示期待增加更多國際航線；而台灣虎航日前傳出暫停原定今年啟航的台中至東京等多條國際航線計畫，也引發熱議。