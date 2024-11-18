0403花蓮大地震重創地方觀光產業，花蓮縣政府為此推出永續遊花蓮獎勵方案，鼓勵國內外旅人走訪花蓮，近日更吸引逾600名印尼遊客到訪，期待藉此為縣內觀光市場注入強心針，也展現地方產業的韌性與活力。

0403花蓮大地震重創地方觀光產業，花蓮縣政府為此推出永續遊花蓮獎勵方案，近日吸引逾600名印尼遊客分4梯次走訪，有望對地方觀光市場帶來經濟效益。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣府指出，由東風國際旅行社主辦的印尼旅遊團共計600多人，分4個梯次造訪花蓮，首發團已在17日抵達，最後1個梯次則預計於21日抵花，將透過精心規畫的行程，深度體驗地方的文化與美景。

印尼旅遊團到訪花蓮的行程包含欣賞清水斷崖美景、經典太魯閣牌樓及遊客中心、七星潭等知名景點，晚間則安排參訪東大門夜市，讓遊客品嚐在地美食，了解地方庶民文化，且旅客們下榻花蓮市區知名飯店時，住宿方特別留意穆斯林遊客的需求，展現花蓮觀光業對穆斯林市場的重視與準備。

東風國際旅行社董事長游世吉表示，這次選擇花蓮作為旅遊目的地，主要希望能為花蓮災後的觀光產業盡份心力。花蓮擁有豐富的自然景觀與人文風情，適合發展國際觀光，相信透過這次大規模的印尼旅客來訪，可替花蓮觀光市場開創新局。

縣府觀光處表示，永續遊花蓮獎勵方案推出後獲得熱烈響應，獎勵至12月20日或經費用完為止，此次吸引大批印尼遊客前來，展現花蓮在國際觀光市場的吸引力，也顯示地方觀光產業在災後已然復甦，未來將持續優化在地旅遊環境，提升穆斯林友善設施，期望吸引更多國際旅客造訪花蓮。