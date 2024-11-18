韓國啦啦隊女神李多慧前陣子騎車環島，8日抵達台中，市長盧秀燕盡地主之誼請吃韓式家鄉味，完整影片在18日晚間曝光，只見李多慧一句句「歐膩（姊姊）」的呼喊，再加上甜美笑容及迷人的眼神，讓盧秀燕心花怒放，直呼「妳講話好ㄋㄞ，好好聽」。

盧秀燕粉絲專頁今晚發文，「女神降臨～慧不慧太幸福」，多慧前陣子騎車環島來到台中，身為大家長當然要盡地主之誼，帶多慧吃一頓韓式家鄉味，還沒吃就被她的甜美可愛迷暈了，約好下次再來台中喔！

如今這段影片也完整曝光，只見李多慧一句句「歐膩（姊姊）」的呼喊，讓盧秀燕笑得心花怒放，直說「妳講話好ㄋㄞ，好好聽」，力誇李多慧人長得漂亮，聲音也好好聽，李多慧更在現場高歌，帶來夯曲〈想見你〉。

李多慧當場秀了反手開酒瓶技能。（摘自盧秀燕臉書）

此外，李多慧還當場秀了反手開酒瓶技能，結果第一次凸槌，可愛的跟旁邊人求救說「完蛋了！」再來一次則輕鬆把酒瓶打開。此外，李多慧更撩落去，體驗類似骨牌的酒杯小遊戲，一口氣完成20杯，讓盧秀燕看得目瞪口呆，大讚「妳好厲害耶！一次就成功了！」驚人的是，臉書影片釋出不到1小時，就已吸引3.4萬次瀏覽。