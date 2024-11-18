大陸女星趙露思演出多部陸劇獲得不錯收視成績，為當紅「95後小花」代表之一。近日她的新古裝劇《珠簾玉幕》開播，與男星劉宇寧二搭合作，其中一幕酒後的親密戲，唯美的「手指吻」畫面掀起討論。

陸劇《珠簾玉幕》播出後討論度居高不下，趙露思和劉宇寧在劇中飾演CP，而在近期的劇情裡，燕子京（劉宇寧 飾）在酒精催化下，趁著醉意想親吻蘇幕遮（趙露思 飾）卻被阻止。不過，有眼尖網友發現，從近距離鏡頭可以看見劉宇寧不斷猛吞了幾次口水，細節演技也讓一票網友們忍不住笑虧：「大哥忍不住起了反應了」。

趙露思在劇中曖昧「手指吻」，劉宇寧遭網笑虧「起反應了」。（圖／翻攝自微博）

沒想到，下一秒由趙露思主動進攻，將手指壓在對方唇上，接著直接吻了上去，兩人上演超貼近「手指吻」，唯美畫面加上燈光營造出極度曖昧氣氛，讓大批觀眾看得臉紅心跳，欲罷不能。

相關話題也立刻衝上微博熱搜，掀起網友熱情討論：「看得我臉紅心跳！年度最佳吻戲」、「這一對是懂得拉扯的，連觀眾的心也拉扯住了」、「這一對是懂得拉扯的，連觀眾的心也拉扯住了」，更有人幽默喊話：「直接吻不行嗎？手拿開！」。

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