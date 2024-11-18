隨著17日中華隊以11：3擊敗澳洲，確定提早晉級複賽前進東京巨蛋，迎戰世界棒球12強複賽，這次比賽吸引許多球迷走進台北大巨蛋，在晉級後，許多球迷更是立馬下單前往東京看球，目前機票、住宿都高漲，唯有票價最划算，「棒球票價比台灣便宜，而且可以1票看兩場！」

親子粉絲團「嚕嚕的好日子」接受本報專訪表示，「好久沒有這種萬人空巷的熱血沸騰感， Team Taiwam原被評為戰力倒數第2， 看台灣運彩的讓分就知道沒人看好我們自己！ 但這群新生代台灣球員證明了自己 ，於是一確定晉級，立刻機票刷起來、東京巨蛋門票刷起來、飯店刷起來。 」 1家3口4天3夜朝聖棒球賽要價不斐，傳統航空一位難求幾乎剩商務艙，因此她選擇在名古屋轉機，機酒費用約4萬5千元。

棒球熱潮掀起一波東京旅遊熱，旅天下發言人許哲郎表示， 21日至24東京機票詢問度暴增，東京自由行、機票全數售罄。（旅天下提供／吳娮翎台北傳真）

易飛旅遊ezfly表示，這波熱潮掀起一波東京旅遊熱，機加酒自由行訂單量較平日激增30％，新增訂單中，多數來自小資族群，偏好以高自由度的方式前往東京，不僅可親身感受比賽的熱血氛圍，還能同時欣賞東京的迷人秋景，易飛旅遊特別推出限時4天的東京快閃優惠，詳情可洽官網。