凱達大飯店主廚簡偉倫表示，「私房滷肉」選用每日溫體五花肉，搭配主廚特調的滷汁，大火滷制，最後以文火收汁。（陳俊吉攝／吳娮翎台北傳真）

凱達大飯店「家宴」中餐廳美味席捲韓國論壇，吸引韓國旅客搶訂，業者表示，許多韓國客人來台後在社群分享食記，大讚豬肉料理很到味，吸引許多旅客前來朝聖，帶動韓國客人成長2成，甚至在社群上還被譽為「豬肉餐廳」，意即最會做豬肉料理的餐廳，餐廳也為此新增韓國菜單，並時時注意論壇動向。

凱達大飯店主廚簡偉倫表示，看到很多客人的回饋，也很有成就感，這幾道受韓國客人青睞的料理本來就存在，只是在社群爆紅後，成為許多韓國客人特別來吃的美味，他表示，最受韓國消費者喜愛的料理top3有主廚私房滷肉、蜜汁中卷以及蒜香牛菲力，這些菜色在「家宴」中餐廳特別受到韓國消費者的喜愛，他歸納原因，主要是因為這幾道菜甜口，加上受到韓國旅客在社群分享，口碑發酵。

「私房滷肉」選用每日溫體五花肉，搭配主廚特調的滷汁，大火滷制，最後以文火收汁，將滷汁精華濃縮包裹在每一塊肥瘦相間的五花肉上，香氣濃郁、入口鹹香；「蜜汁中卷」秘訣在於主廚在蜜汁中加入台灣70年代盛行的零嘴，有桔仔餅、冬瓜糖、黃木瓜絲，燉煮過後打成醬料，再進行過濾，用甜香不膩的醬汁包裹著酥炸鮮嫩的中卷，味道恰到好處；「蒜香牛菲力」嚴選Prime等級的「牛菲力」，以高溫180度「酥炸」10秒起鍋，因為高溫油炸收縮，所以選肉不能有筋，需要切好再炸，炸至表皮焦香酥脆脆，口感柔嫩細緻又不失嚼勁，配上酥炸蒜片增添層次韻味。

「家宴」中餐廳最受韓國消費者喜愛的料理top3有主廚私房滷肉、蜜汁中卷以及蒜香牛菲力。（陳俊吉攝／吳娮翎台北傳真）

主廚私房滷肉最受韓國消費者喜愛，更讓「家宴」中餐廳贏得「豬肉餐廳」美名。（陳俊吉攝／吳娮翎台北傳真）

主廚簡偉倫表示，受到韓國人喜愛甜甜的醬，可以使用米酒、醬油、糖，或是加入喜愛的蜜餞一起煮，他說，料理中加入米酒可以幫助做菜回甘，比例上來說可以採用1倍的醬油，兩倍糖，3倍到4倍的米酒，再加入蜜餞，就會熬出蜜汁，醬汁的熬煮關鍵就是「不要吃到鹹味」，在料理界有一句名言就是「要想甜，必加鹽！」所以想吃甜口，也要加入鹹味來調味。

他笑說，當然也有懶人方法，可以直接到大賣場買醬加入烹煮，像是家樂福有販售的「OK甜酸調味醬」類似糖醋醬味道，全聯有販售的「紅人A1牛排醬」，這些調味加入主菜裡，就會有一點甜口。

「家宴」中餐廳「蜜汁中卷」秘訣在於主廚在蜜汁中加入台灣70年代盛行的零嘴，醬汁包裹著酥炸鮮嫩的中卷，味道恰到好處。（陳俊吉攝／吳娮翎台北傳真）

凱撒飯店連鎖行政總主廚戴于益從凱達大飯店行政主廚升職，是許多餐飲後進的學習對象。（陳俊吉攝／吳娮翎台北傳真）

在料理界深耕的凱撒飯店連鎖行政總主廚戴于益，是集團許多後進的學習與效仿對象，在升任集團行政主廚後日理萬機，他認為，最大挑戰就是平衡創新與維持既有的品質，此外管理不同廚房，也要考量到飯店品牌定位，制定適合的餐飲計畫，他也鼓勵後進，做餐飲需要熱忱和耐心，並保持對美食的熱愛，持續進修學習新的烹飪技術、管理策略和市場趨勢以及與同行交流想法來保持熱情，對於凱達大飯店「家宴」中餐廳美味席捲韓國，他表示，歡迎大家來用餐，感受風靡韓國的魅力餐點。