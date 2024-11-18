美式賣場好市多販售各種生活用品，滿足許多民眾的日常需求。一位女子近日在好市多買了義大利進口的N牌經典奢華香氛手工皂禮盒，一組4塊499元，「出泡快，不易溶」，讓她相當滿意，貼文曝光後引發熱議，許多會員紛紛大讚這款手工皂洗起來很保濕，且香味優雅、泡沫細緻很好用。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她平時就是N牌肥皂愛用者，不用沐浴乳，在好市多賣場發現N牌經典奢華香氛手工皂禮盒，一組4塊499元相當划算，且使用上也相當方便好用，「出泡快，不易溶」，讓她相當滿意。

對此，許多網友紛紛回應，「外面1塊200元」、「這個我有買，用完之後很香，我喜歡」、「好市多現在有賣這個喔，我以前洗過一陣子這個香皂，真的好用」、「這超好用欸，肥皂不容易溶掉，用了保濕也很香，之前在台北都買塊1千元送1小塊，好市多不到500？我要去買！」、「這超好用！香味又優雅！」、「啊，這個我之前用了好多顆，最近又換成印度的也還可以，一組499真的便宜，今天就去買」。

另外也有人推薦其他好用的肥皂，「Costco這個價格跟品質，當禮品送客戶也不錯的選項。O牌的皂也是口碑很好」、「我買馬賽皂，最喜歡600公克的，用來洗衣服好方便」、「愛用馬賽皂無香精」。