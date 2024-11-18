據德國媒體《圖片報》(Bild)的報導，德國正準備向烏克蘭提供 4000 架先進無人機，它們具有高度環境辨識功能，雖然不如金牛座飛彈那樣威力巨大，但是仍被非正式地稱為「迷你金牛座」(mini-Taurus drones)。此舉可視為德國政府對於烏克蘭軍事支援的一種替代方案。

今日歐洲(Eutoday)報導，「迷你金牛座」是德國國防公司赫爾辛公司(Helsing)的產品，它配備了人工智慧系統（AI），可在複雜的作戰環境中，準確的判斷目標所在。即使在高度電子干擾環境仍然有很強的準確度，效果比美國的同類型的國「彈簧刀」(Switchblade)更好。

德國國防部長皮斯托利斯(Boris Pistorius)證實德國有意提供這些無人機，並強調第一批將於 12月交付，之後每個月會供應數百架。

雖然提供無人機，是德國軍事援助的重大進展，但是也側面反應，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)的態度仍是很堅決，不願意向烏克蘭提供遠程的金牛座飛彈。

這個選擇已逐漸成為德國政壇爭論的焦點。反對黨基督教民主聯盟(CDU)的領導人梅爾茨(Friedrich Merz)，就支持向烏克蘭提供金牛座飛彈，並聲稱這種支持並不構成戰爭升級與更大的衝突。此外，自由民主黨（FDP）成員建議德國國會，應該直接就此事進行投票。