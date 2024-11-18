綠鬣蜥大舉入侵南台灣，如今傳出逐漸北移，中南部雲林縣近日也出現蹤跡，對此藍綠議員都表達關注，要求農業部要有更積極的作為移除綠鬣蜥；農業部長陳駿季表示，本月底前會比照移除埃及聖䴉的模式籌組專案處理小組，並研議擴大民眾參與、提高移除獎勵。

立法院經濟委員會今(18)日審查農業部及所屬單位預算，民進黨立委賴瑞隆表示，目前綠鬣蜥以繁殖成22萬大軍，雲林以南都已淪陷，農業部4個年度編列約1.2億元，相當於每年約有3000萬元用於移除綠鬣蜥，詢問農業部是否有階段性目標，盼明年至少移除一半。

國民黨立委洪孟楷也說，綠鬣蜥開始往中部、北部移動，然而這時台南也傳出獵捕費用不夠，一度發公文求獵人停止捕獵，是否會有空窗期，農業部該如何因應。

陳駿季表示，現在擔心的是綠鬣蜥捉捕的數量遠遠不及繁殖的速度，所以會加碼民間抓捕的獎勵金額，另外相對於埃及聖䴉的移除工作，綠鬣蜥沒有專責小組處理，預計本月前會籌組專案處理小組。

他說，原本的移除工作是由地方政府負責，但由於太過被動，因此中央成立專責小組積極推動各地方政府同步作業，中央也會補助地方政府所代墊的獵捕費用，額度無上限，後續也規畫適度開放民眾加入抓捕，相關獎金辦法完整研擬後將送立法院報告。

林業及自然保育署長林華慶補充，目前綠鬣蜥的移除工作由縣市政府委託專業人員執行，未來也會請現有埃及聖䴉的移除團隊協助，同時導入志工制度，經培訓後可以協助移除綠鬣蜥，希望4年內可將綠鬣蜥的移動範圍壓縮到高屏以南。