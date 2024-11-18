為了讓更多投資人參與股市，證交所從2017年起開始推動證券商辦理客戶定期定額購買股票、ETF，在2023年1月，單月成交金額還沒達到60億元，不過今年1至10月，單月投資金額都超過100億元，累計超過3500億元，其中以21歲至50歲的投資人最多。

證交所表示，投資人中主要集中21歲至50歲的青壯年族群，其中21歲至30歲（占比26.94％）和31歲至40歲（占比26.09％）的投資人數最多，共計占總定期定額人數超過5成，反映年輕世代已具備投資理財觀念，並能提早開始進行長期的投資規劃。

若以投資金額占比來看，其中41歲至50歲年齡層的投資金額最高，占總投資額的頁 127.35％，其次是31歲至40歲族群，占總投資額的23.67％，而51歲至60歲中年族群投資金額占比第三(20.41％)，另20歲以下的投資人雖然投資金額僅占4.18％，投資金額相對較小，但投資人數占比達8.54％。

證交所指出，目前有21家證券商開辦定期定額的業務，透過定期定額投資，投資人無需精確掌握市場高低點，且能避免因價格波動而一次性投入高價位，無論在股市上漲或下跌時，經由長期投資達成平均整體投資成本及分散風險之目的。