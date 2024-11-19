據陸媒《浪潮工作室》報導，在中國，人們習慣對死亡避而不談，連帶著殯葬業，跟殯葬從業者也被貼上「晦氣」的標籤。不過如今，如果向求職者推薦一份殯儀館的崗位，有人可能會認真思考。眼前就業形勢一片嚴峻，在大眾的印象裡殯葬業是跟死亡打交道，不僅冷門，而且暴利。因為暴利，所以高薪。但是有年輕人好不容易考上殯儀館的職缺，但是受不了社會的壓力，後悔了。

你可能也看到過不少這樣的傳聞，「上海殯儀館扛屍工月薪4萬8（人民幣，下同）」，「殯葬崗位夜班一天1600」，網上一些殯儀館的招聘公告裡，有些崗位還自帶「事業單位編制」。多少卷不動的年輕人開始相信，殯葬是個躺平的好去處。

事實，真是如此嗎？殯葬事業編，又是什麼情況？

進殯儀館，不等於有編制

考過編的人都知道，每一個事業編制背後，都有對應的事業單位。這些單位不同於握有「實權」的行政機關，而是承擔某項面向社會的公益服務，比如教書育人、治病行醫。

殯葬，是生命的最後一站，也是人生大事，涉及遺體接運、寄存和火化等，同樣具有公益性，因此提供相關服務的機構，也被劃分進事業單位進行管理。

按現行的《殯葬事業單位管理暫行辦法》來看，殯葬事業單位包括殯儀館、火葬場、殯葬服務站、骨灰堂和公墓。它們由殯葬管理所統一領導；而殯葬管理所又由同級民政部門領導。

法規雖然這麼寫，需要注意的是，如今帶著上面這些名字的機構，也不一定就是事業單位。

比如很多上海人熟悉的福壽園，旗下運營著多處公墓，提供從告別儀式、遺體火化，到墓地選址、骨灰落葬等「殯葬一條龍服務」，就是一家純純的上市公司。

近年來，大陸國內殯葬業市場化搞得如火如荼，尤其在墓地服務、殯葬產品銷售領域，有不少企業參與其中。

有的採取跟當地殯葬事業單位合作的形式，通過投建墓地，甚至殯儀館，拿到經營權，還有的直接通過參股、承擔債務等方式參與事業單位的改制等等，因此一些完全基於市場化運作的殯葬服務公司，已經不再享受事業編制。

而遺體火化、遺體運輸、化妝、出殯、靈堂租賃等基本的殯葬服務，則依舊受到大陸國家的價格管制，提供這些服務的殯儀館、火葬場、殯儀服務站等，多數還是隸屬於事業單位。

在這些殯葬事業單位裡，帶編制的崗位又分為三種，專業技術崗位、管理崗位和工勤技能崗位。

其中，管理崗位雖然也要接觸遺體，但是主要工作方向還是諸如人事、檔案管理、教育宣傳等社會工作，要求的工作人員也並不一定非要殯葬專業出身。

有機會「接觸」到遺體的，在殯葬業內又被稱為「一線工人」，主要集中在工勤技能崗位和專業技術崗位，包括大家常說的搬屍工、入殮師（大陸也叫遺體整容師）、火化工，靈車駕駛員、追悼儀式主持人等等。

不過，這並不意味著隨便一個會開車、會主持的人進了殯葬事業單位，就能享受到編制待遇。

翻看近年來各市縣殯儀館的招聘公告就會發現，很多對外開放的崗位裡，相當一部分是不帶編制的，主要以合同工，和勞務派遣的臨時工為主。網上那些「一天拿上千塊」的崗位，也基本都是按日結算的臨時工。

常見的像遺體搬運工、靈車駕駛員、前台接待、清潔工、機器維修工人等，甚至遺體火化、化妝這類有一定技術含量的崗位，招的也都是編外人員。

殯葬事業單位不太願意招編制員工，多數情況下都跟其經費來源有關。

事業單位的經費來源，通常可以分為三種，全額撥款、差額撥款跟自收自支，這決定了職工的工資待遇。簡單來說，全額撥款的工資都是國家出，差額撥款大頭國家出，小部分由單位出，自收自支就全靠單位收入。

這種情況下，自負盈虧程度越高的殯葬事業單位，會更傾向於招聘編外人員，道理很簡單，工資浮動性更強，也能為單位創收。

殯葬單位考編，沒那麼簡單

如今殯葬單位帶編制的崗位是可遇不可求，但在很多人看來，殯葬畢竟還是個冷門行業，論競爭激烈肯定是比不過「千軍萬馬過獨木橋」的公務員、教師編制考試。

殯葬業似乎也不存在明顯的學歷歧視，在這個本科生、研究生壟斷公務員、事業單位招聘崗位的年代，很多殯儀館的一些編制崗位，只需要「大專學歷」就能報考。

即便如此，要拿到殯儀館的事業編，也沒那麼簡單。

殯葬事業單位招聘公告裡那些「大專學歷」就可以報考的崗位，往往還會對專業技能有一定的要求，要麼需要你專業對口，要麼有相關從業經驗，有時很少一部分崗位還會按國家規定，定向提供給退伍軍人。

先看專業對口，能選的其實並不多。殯葬教育在大陸從1995年開展至今，僅有8所高職、中職院校開設殯葬類專業，目前還沒有學校開設本科層次的專業，大陸教育部也是去年底才批准「現代殯葬管理」增設為本科專業。

開設殯葬類專業的院校較少，不是因為殯葬業不缺少專業人才。據大陸民政部2021年數據，全國共有4373家殯葬服務機構，這8所學校加起來每年卻只能輸出不到1000個畢業生，僅殯儀館，每年的人才缺口就在1萬人左右。

所以其實，很可能不是殯儀館要求低，而是專業人才太少，「迫不得已」。

這樣看來，只要讀一門殯葬專業，就能提前淘汰掉一堆衝著考編去的競爭者。但是現實中，要做出這個決定又談何容易，來自世俗的偏見，父母的不理解，都會成為巨大的阻礙。

再加上如今很多殯儀館，對管理崗的學歷要求已經達到了「本科及以上」，也就是說，如果你不想做一線工人，而是進入殯儀館的管理崗位，在報考殯葬專業的那一刻，可能就失去了競爭資格；即便是憑借對口的專業考了進去，以專科生的身份也很難晉升。

除了專業對口，還有一種途徑是考取殯葬相關資格證書，提供從業經驗證明。

目前受到大陸國家認可的殯葬業資格證包含四種職業，殯儀服務員、遺體防腐整容師、遺體火化師、公墓管理員，每一種職業對應多個等級，對申請者的要求不高，其中殯儀服務員、公墓管理員都只需達到初中學歷。

但是等你考完再去應聘殯儀館編制崗位的時候，可能就會發現，一些原本需要專業技能的崗位，也被學歷更高的人「佔領」了。

2017年，蘇州市殯儀館就曾發佈一條「殯儀服務員」的招聘公告，崗位職責是「遺體接運、火化、整容等」，要求「大學本科學歷，經濟類專業，且需具有2年及以上工作經歷」。

因為實在太缺人，現實情況下，很多殯儀館都會對報考者的從業經驗，或者專業技能放寬要求，轉而尋求「高學歷」人才，招聘後再進行統一培訓。尤其是地方殯儀館，編制大部分都給了本科生。

卷進殯儀館，也躺不平

在中國，就算再冷門的行業，有了編制就不會缺考編的人。不說一線城市，即便是在浙江台州這樣的地級市，前兩年也有過近千人競爭一個「殯儀服務管理」事業編的情況發生。

有人可能會想，競爭如此激烈，不是正好說明殯儀館的編制崗位，確實很適合「躺平」？

如果你對躺平的定義是收入穩定，那麼現實往往是，即便你卷進了殯儀館，可能也要為工資待遇而「憂心」。

根據大陸民政部發佈的《中國殯葬事業發展報告（2018～2022）》，大陸國內殯葬事業單位的經費來源多為差額撥款。這意味著，目前大部分殯儀館的職工工資中有60％固定，由國家財政撥款，其餘40％屬於非固定，具體有多少要看所在單位的效益。

如果殯儀館經營的好，賺錢多，職工的工資待遇也會相應提升，否則就會下滑。

在這種情況下，如果只是提供一些由政府指導，統一定價的基礎殯葬服務，包括遺體接運（含抬屍、消毒）、存放（含冷藏）、火化、骨灰寄存等，殯儀館其實是很難賺到錢的。

2011年，大陸民政部曾對包括天津、上海、黑龍江12個省（市、區）的626個縣級殯儀館進行抽樣調查，這626個殯儀館佔全國縣級殯儀館數量的44％。結果顯示，這些殯儀館的平均利潤率為8.6％，66％的殯儀館沒有財政補助，自收自支，微利或虧損運營，特別是四項基本殯葬服務，全國普遍不盈利甚至是虧損。

2012年也有統計數據顯示，彼時全國三分之一殯儀館都處於虧損狀態。

那些實現盈利的殯儀館怎麼賺錢呢，主要都是因為開展了延伸服務，也就是基礎殯葬服務之外的「自選項目」，比如設靈堂、定制壽衣、遺體化妝、特殊整容、修復，定制骨灰盒、購墓等等。

這些延伸服務的價格由各地政府指導，但是更「市場化」，一些殯儀館可以設置好幾個檔次的價格選項，於是就出現了同一類殯葬產品和服務，價格從幾百到幾千，甚至數十萬不等的情況，殯葬業的「暴利」也由此而來。

但問題是，就算事業單位靠著殯葬「一條龍」服務賺了錢，作為正式職工，也沒那麼容易躺平吃大鍋飯。

當殯儀館開始走向市場化，就意味著會出現越來越多的「體制內打工人」。因為這時候，你的工資待遇可能會有很大一部分是由績效決定的，尤其對於殯葬業的一線工人來說。

在互聯網上有很多這樣的例子，有人當了20多年「搬屍工」，基礎工資也才6000出頭，工資能拿多少，完全取決於績效，也就是當月的勞動量；有人做了10幾年的遺體美容，稅後交完五險一金也就1萬出頭。

你可能會說，1萬多已經不少了，吊打多少城裡的打工人。但是別忘了，殯葬畢竟是個特殊的行業，需要的不止是專業技能，還要有強大的心理素質，應對各種負面情緒。

聽起來很輕鬆的「殯儀服務員」，每天都要面對失去至親的悲傷，和眼淚；入殮師跟遺體打交道最多，清洗、消毒防腐、穿衣、化妝，有時還要為非正常死亡的屍體進行整容修復，對體能跟心理的挑戰常人難以想象。

即便是不直接接觸遺體的崗位，在殯儀館工作的人，也難免受到非議跟歧視。「廣西百色實驗小學教師公然歧視殯儀館工作家長」，「祖孫三代為殯葬師怕被歧視不去拜年不參加婚禮」，這樣的新聞報導在網上隨處可見。

《三悅有了新工作》裡有一句台詞是，「我們離死亡太遠，能平靜面對死亡的人，少之又少，」 殯葬也是如此，當人們不瞭解一個行業的時候，往往就會滋生誤解和偏見。要麼默默承受，要麼就去打破偏見，無論選擇哪一種，殯葬這條路都不是那麼好走。