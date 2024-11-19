未來的製茶行業透過AI分析，可避免農藥濫用以及濫墾濫伐。（張厚煒攝）

海峽兩岸茶業博覽會16日在大陸福建武夷山舉辦，有別以往的包裝為主、烘茶溫控為輔的機具，今年出了一個劃時代的茶葉產業改良技術，利用光電以及人工智慧（AI）做茶葉分級、除雜、分色的採收，全面解決大量採收茶葉所參雜的大量有害物質，也把對環境大氣的傷害降到最低。

依照各種不同品項，烘焙的茶葉從炒青，或是黑茶的成品與選梗分類，以及鐵觀音或烏龍茶的選梗、簧片到成品，或是印度紅茶與客家碾茶的選梗跟成品，眉茶的選細、選粗、選短碎都有AI製茶機械的把關，還有高端遠紅外線在大量採收時選色以外，更全面解決大量採收了茶葉參雜的大量有害物質。

從前端靜電除雜，稻梗片分選，以及高端遠紅外線除雜，末端磁力選機以及X光機除雜，讓採摘流程，加工到篩分到成品包裝、包裝檢測、物流體系，都可藉由AI一體化來解決大量的問題，並有效品管茶葉的品質，甚至到後加工路線可以採全AI形式來做茶葉品質管控，未來建立茶葉數據輸入當年採收模型，有效地在環境下種植優良品種的茶葉。

因為AI的應用，對於環境大氣的傷害可以有效地降到最低。全球暖化如何讓製茶工業也能低碳進行，AI的有效分析數據與執行是非常重要的一環，在今年諾貝爾生物製藥獎都是AI團隊獲獎情境下，未來的製茶行業透過AI分析，可以避免農藥濫用以及濫墾濫伐，研發出基因改造的新型噴灑菌種，可以天然地使茶葉避免病蟲傷害以及農藥汙染。

此次海峽兩岸茶業博覽會對於未來茶科技的研發，提出了前瞻性的交流，未來的茶文化必少不了AI的參與，讓傳承千年的中華茶產業文化，用新的技術以及新的科技，再傳承於世界千年。