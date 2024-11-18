陳華甫發行個人第二張創作專輯《在極度愛你的日子裡》，首波主打歌〈My Bad〉特別邀請Karencici合作。兩人性格各異、卻都有逆天長腿，不但共創、合唱，還一起合拍MV，化身個性黑芭比，香肩、辣腿、蠻腰大放送，一起打擊渣男，超級有看頭！

陳華表示，與 Karencici 合作是她長久以來的夢想，「Karencici 是我非常非常欣賞的新生代創作歌手，她的音樂才華讓我一見傾心。有次在表演的場合遇到，看著在音樂中發亮的她，我就默默下定決心，將來一定要和她合作。」

兩人在創作過程中展現了極佳的默契，Karencici 說：「陳華希望這首歌能有舞曲節奏、性感氛圍，我們便一起融合她的想法，創作出一首2000年R＆B 元素的歌曲。」

陳華與Karencici聯手推出新歌〈My Bad〉。（鮪魚肚影音提供）

〈My Bad〉MV 是陳華首次完整挑戰唱跳舞曲的作品，練舞過程對她來說既是挑戰也是突破。她提到：「第一次上課時，老師教了大約兩個八拍的動作。以前學一個八拍可能需要兩個小時，但這次進步很快，讓我壓力也不小。」MV拍攝期間，陳華更抱病上陣，雖然身體狀況不佳，但她依然堅持完成12個小時的高強度拍攝，「當天有在雨中跳舞的片段，我覺得特別浪漫，希望最終效果能讓大家喜歡！」

兩人在MV中扮演一對既甜美又狂野的姐妹花，兩人全身勁黑，美豔神祕有如闇黑芭比。陳華笑談：「我們還有一些瘋狂的橋段，比如撞門、砸玻璃，感覺超爽的！」Karencici 的冷酷外表與內心的狂野形成有趣反差，為整部 MV 增添了更多看點。

MV中也有許多群舞和雙人舞的場景，陳華提到：「這次的舞蹈設計很有挑戰性，但也讓我更加享受表演的過程。」其中雨中的雙人舞片段，被她形容為整支 MV 的「點睛之筆」。另外，陳華也預告將於11／24（日）下午三點舉辦高雄簽唱會，地點就在新光三越左營店10樓舞台區。