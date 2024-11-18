新加坡一名男子近日在社交媒體發文投訴，聲稱自己購買的竹蜂烏梅茶調理包中竟然有真實的蜜蜂，且飲用後感到身體不適，引起了不少關注。這名男子指控，產品包裝上標註的「蜂梅」讓他誤以為是某種梅子，並未預料到其中竟然隱藏有昆蟲。對此，新加坡福華補品公司隨即回應，強調竹蜂是新加坡食品局認可的中藥材。

該名男子Nic於15日在Facebook的「Complaint Singapore」群組中發文表示，兩周前，他在後港的一家中藥行購買了一包竹蜂烏梅茶調理包，當時是因為喉嚨痛才選擇這款產品。然而，當他將茶包煮沸並飲用後，才發現茶中竟然出現了一隻蜜蜂。Nic強調，包裝上的「蜂梅」讓他誤以為是一種類似蜜蜂的梅子，並認為如果產品內含昆蟲，應在包裝上註明。

Nic表示，由於他本身對昆蟲過敏，喝完這杯茶後感到不適，隨即將整鍋茶和鍋子一併丟棄。他隨後查詢新加坡食品局網站，卻未能找到這款食材的詳細資料，讓他感到困惑。

事實上，這款竹蜂烏梅茶的名稱「Bamboo Bee Plum」中的「Bamboo Bee」實際指的是竹蜂，而非「蜂梅」，並且包裝上明確列出了竹蜂、烏梅、千層紙和甘草等藥材。這些藥材的主要功效是清熱解毒，對喉嚨疼痛和聲音沙啞具有一定療效。

福華補品公司在回應媒體詢問時表示，這款竹蜂烏梅茶已經銷售超過20年，是當地中藥行常見的產品。該公司指出，竹蜂已獲得新加坡食品局及衛生科學局批準，用於中藥材，並強調此為首次收到關於竹蜂的顧客回饋。儘管如此，福華補品也表示，顧客似乎關閉了Facebook上的留言功能，未再對公司提出的解釋作出回應。