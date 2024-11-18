南投縣府與楓康超市推聯名便當，讓消費者可一次品嘗草屯米、埔里茭白筍、魚池香菇、信義梅子等13鄉鎮美味。（楊靜茹攝）

南投縣農業處創立「品味南投」品牌，推廣販售縣內優質農特產品，這次除了在楓康超市設置「品味南投」專區，推出聯名便當「南投十三饗」，讓消費者可以一次品嘗草屯米、埔里茭白筍、魚池香菇、信義梅子等13鄉鎮美味，南投縣長許淑華為聯名便當代言，業者推100個便當，原價109元，限時優惠49元，很快就銷售一空。

南投縣政府與楓康超市策略聯盟，不但設立品味南投嚴選商品專區，也以13鄉鎮農產推出聯名便當「南投十三饗」，菜色包括南投市五花肉片、草屯鎮米飯、竹山鎮地瓜、埔里鎮筊白筍、集集鎮聖女小番茄、名間鄉薑、中寮鄉龍眼乾、國姓鄉美白菇、魚池鄉乾香菇、水里鄉龍鬚菜、仁愛鄉高麗菜、信義鄉梅子及鹿谷鄉茶葉蛋。

南投縣府與楓康超市發表聯名便當，首波在5家門市開賣，接續在全台50家門市販售。（楊靜茹攝）

南投縣府與楓康超市發表聯名便當，原價109元，開賣首日限時優惠49元，很快銷售一空。（楊靜茹攝）

許淑華說，南投蘊藏多樣的在地食材和獨特的飲食風味，這次與楓康超市推出聯名便當，讓民眾了解13鄉鎮市農特產，還在門市設立「品味南投」專區，讓旅人欣賞南投美景，也能輕鬆選購南投優質商品，將這片土地的美好記憶帶回家。

南投縣長許淑華說，縣府與楓康超市策略聯盟，除了推聯名便當，還在門市設立「品味南投」嚴選商品專區。（楊靜茹攝）

縣府農業處指出，楓康超市便當年銷量突破100萬顆，創下逾6000萬元業績，顯示便當在民眾生活中扮演著重要角色，透過策略聯盟推出聯名便當「南投十三饗」，將依時令變更菜色，首波在5家門市販售，原價109元，上市優惠價49元，僅限量100個，由於業者前一天在臉書預告，因此剛上架很快就銷售一空。