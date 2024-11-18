人人都有發財夢，今年來財運爆棚的威力彩與大樂透，總計已誕生29位億萬富翁。儘管威力彩頭獎目前已經連續5期槓龜，但仍澆不熄彩迷的熱情，而台彩也表示，本期（11／18）威力彩頭獎仍保證2億元。最新獎號已經開出，快來看看財神爺向哪位幸運兒招手！

威力彩今（18日）晚開出第113000093期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為08、09、13、21、36、38，第二區中獎號碼為08。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

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